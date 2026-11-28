खत्म हो कल्याण बनर्जी का निलंबन, अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र
लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी का निलंबन समाप्त करने का अनुरोध किया। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर को होगी।
लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी का निलंबन समाप्त करने का अनुरोध किया। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर को होगी। अभिषेक बनर्जी ने पत्र में कहा कि निलंबन जारी रहने से कल्याण बनर्जी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और निर्वाचित सदस्य के साथ-साथ लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 374(2) का भी हवाला दिया।
सदन की आगामी बैठकों का हवाला
इस नियम के तहत सदन में प्रस्ताव लाकर किसी सदस्य का निलंबन समाप्त किया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने पत्र में लिखा कि सदन की आगामी बैठकों को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि कल्याण बनर्जी का निलंबन समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर जल्द विचार कराने की कृपा करें, ताकि वह अपनी संसदीय जिम्मेदारियां फिर से निभा सकें और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। कल्याण बनर्जी को 22 जुलाई को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के सदस्यों की शिकायत के बाद की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कल्याण बनर्जी ने महिला सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
टीएमसी के बागियों को झटका
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी की नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति रद्द कर दी और इस फैसले से पार्टी के बागी धड़े को झटका लगा है। वहीं, ममता बनर्जी खेमे ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी में फूट डलवाई है।
अदालत ने अखरुज्जमां की पार्टी के मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्ति भी रद्द कर दी। उसने कहा कि दोनों नियुक्तियां कानून के तहत उचित नहीं थीं। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार 10 दिन के भीतर इन नियुक्तियों पर फिर से विचार करें।
फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के प्रवक्ता और तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बगावत की साजिश रची और ऋतब्रत का इस्तेमाल पार्टी में फूट डालने के लिए किया। घोष ने कहा कि यह भाजपा की करतूत थी। उसने तृणमूल में फूट डालने के लिए ऋतब्रत बनर्जी का इस्तेमाल किया। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के लिए सभी नियमों का उल्लंघन किया। अदालत ने अब इसका पर्दाफाश कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।