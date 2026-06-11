अभिषेक की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं; कल्याण बनर्जी ने केस लड़ने से किया इनकार, TMC छोड़ने के संकेत
Mamata Banerjee: ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद ने भी अब टीएमसी को झटका देने का मन बना लिया है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए उनके हाईकोर्ट वाले केस से खुद को अलग कर लिया है।
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब उनके सबसे करीबी सांसद ने बड़ा झटका दे दिया है। सेरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से- साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी बर्बाद हो गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी का घमंड वैसा ही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है।
गुरुवार को कलकत्ता हाई कर्ट में कल्याण बनर्जी को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से बहस करनी थी। सुनवाई से ठीक पहले सेरामपुर के सांसद ने इस केस से खुद को अलग कर लिया। अब वकील अयान भट्टाचार्य अभिषेक का केस लड़ रहे हैं। सिर्फ कल्याण ही नहीं, बल्कि उनके बेटे शीर्षन्या बनर्जी और दूसरे जूनियर वकीलों ने भी इस मामले से खुद को अलग कर लिया।
किस बात से आहत हुए कल्याण बनर्जी
आनंदबाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में पूछे जाने पर टीएमसी सांसद ने कहा, "मैंने उनका केस छोड़ दिया है। बुधवार मैंने हाईकोर्ट में उनके केस का जिक्र किया और जस्टिस कौशिक चंदा के सामने ममता बनर्जी के घर सीआईड के जाने का मुद्दा भी उठाया। किसी वजह से कोर्ट ने कल अभिषेक का केस नहीं सुना। हमने जज से इसे अर्जेंट बेसिस पर सुनने की गुजारिश की थी। आज इस केस की सुनवाई होनी थी।"
टीएमसी छोड़ने के संकेत
कल्याण बनर्जी ने आगे कहा, "कल रात 12:30 बजे मेरे बेटे को फोन आया। उसने मुझे बताया कि अयान अब यह केस लड़ेगा, जो जूनियर्स में भी जूनियर है। मैंने साफ कह दिया कि अब मैं अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं रहूंगा। मैं 45 साल से इस पेशे में हूं। ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ममता बनर्जी से कहूंगा कि या तो अभिषेक को रखें और हमें जाने दें या हमें रखें और अभिषेक को हटा दें।"
तृणमूल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी पर निशाना साधते हुए कल्याण ने आगे कहा, "अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी बर्बाद हो गई है। फिर भी उनका घमंड वैसा ही है।"
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें