‘हमले’ के बाद अभिषेक बनर्जी ने खा ली कसम, ममता बनर्जी बोलीं- विस्फोट होगा

अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन के जश्न के दौरान हुए कथित हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने कसम खा ली है कि जब तक ‘लोकतंत्र विरोधी’ ताकतों को राज्य से बाहर नहीं करते, वह केक नहीं काटेंगे।

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन के जश्न को दौरान कथित तौर पर हुए हमले के बाद बंगाल में नया बवाल शुरू हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने अपने समर्थकों के सामने कसम खाली है कि जब तक 'लोकतंत्र विरोधी' ताकतों को राज्य से बाहर नहीं कर देते, तब तक केक नहीं काटेंगे।उन्होंने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने भी इस घटना पर कहा कि यह प्रायोजित बदतमीजी है। ममता बनर्जी ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इसीलिए बीजेपी परेशान है। उन्होंने कहा, ये लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं।

ममता बनर्जी ने मांगा कोलकाता पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह के कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अजय नंदा को इस्तीफा दे देना चाहिए। घटना के बाद बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद श्री अभिषेक के समर्थक उनका जन्मदिन मनाने के लिए शनिवार सुबह से ही फूलों और मालाओं के साथ उनके आवास के बाहर जुटने लगे थे। घर के बाहर एक अस्थायी तंबू भी लगाया गया था, जहां दोपहर करीब तीन बजे केक काटने का कार्यक्रम तय था। विवाद तब शुरू हुआ, जब पुलिस ने इस भीड़ पर आपत्ति जताई और समर्थकों से कहा कि सड़क पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकते।

पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस जल्द ही धक्का-मुक्की में बदल गयी, जिसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को घर से बाहर आना पड़ा। हाथ में माइक लेकर एक कुर्सी पर चढ़कर सुश्री ममता ने भीड़ को संबोधित किया और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कालीघाट और पटुआपाड़ा में व्यावसायिक गतिविधियां बाधित न हों और इस बात पर जोर दिया कि मूर्तिकला खरीदने के लिए इलाके में हजारों लोग आते हैं। उन्होंने कहा, "आप बिना किसी डर के अपना कारोबार करें। जो लोग अभिषेक से मिलना चाहते हैं, वे सड़क के बाईं ओर चलें, जबकि दाईं ओर का हिस्सा वाहनों के लिए खुला रहेगा। मैं यहां हूं।"

गुस्सा फूटा तो बड़ा विस्फोट होगा- ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अभिषेक को बधाई देना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों को प्रलोभन देकर इस इलाके में भेजा जा रहा है। कालीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी बलाई बाग पर सीधा हमला बोलते हुए ममता ने उन्हें भाजपा के इशारे पर काम करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'अपने घर, अपने परिवार और अपने पुलिस थाने का ध्यान रखें। यहां कालीघाट मंदिर है और करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। याद रखें बलाई बाबू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूं, जिसमें आपकी ताकत और आपको मिलने वाली पदोन्नतियां भी शामिल हैं।" उन्होंने चेतावनी दी, "हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए और आपका परिवार भी ठीक रहे। मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन याद रखें, अगर जनता का गुस्सा फूटा, तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है।'

ममता ने पुलिस पर आधी रात से पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया और वैश्वानर चटर्जी से पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा, ताकि संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति न मिल सके। पुलिस कमिश्नर अजय नंदा को निशाना बनाते हुए उन्होंने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे का जिक्र किया और कहा, "उन्होंने (विनीत गोयल) इसलिए पद छोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अजय नंदा जी - आपने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।"