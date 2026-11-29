संसद में सोमवार को क्या होगा? 20 बागी TMC सांसदों को लेकर अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी से हलचल
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपील की है कि 20 बागी सांसदों को आने वाले संसद सत्र में वोट देने से रोका जाए।
डिलिमिटेशन मुद्दे पर सियासी रार जारी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच तृणमूल कांग्रेस (TCM) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से अपील की है कि वे उन 20 बागी सांसदों को आने वाले संसद सत्र में वोटिंग में हिस्सा न लेने दें। इन सांसदों का दावा है कि वे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो चुके हैं। बनर्जी ने कहा कि इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई अभी भी लंबित है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने बागी नेताओं को सदन में दी गई अलग सीटिंग की तुरंत समीक्षा करने की भी मांग की है।
पत्र में मुख्य मांगें क्या है?
पत्र में अभिषेक बनर्जी ने साफ लिखा कि एआईटीसी के टिकट पर चुने गए इन 20 सांसदों को सदन में अलग सीटें दे दी गई हैं। जबकि 19 जून को इनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं दायर की गई थीं, जो अभी भी स्पीकर के पास लंबित हैं। ये याचिकाएं दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के तहत दायर की गई थीं। इन्हें लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985 के नियम 6 के साथ पढ़ा गया था। बनर्जी ने आगे लिखा है कि संबंधित 20 सदस्यों को स्पेशल सेशन के दौरान वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी डिसक्वालिफिकेशन की कार्रवाई अभी भी पेंडिंग है और कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।
तृणमूल नेता ने बताया कि लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी पार्टी के 28 सांसद दिखाए जा रहे हैं, जिसमें ये 20 बागी सांसद भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया कि उन्हें वोट देने की इजाजत देने से लंबित कार्यवाही पर बुरा असर पड़ेगा। बनर्जी ने चेतावनी दी कि इन सांसदों के वोट संविधान (131वां संशोधन) बिल की कार्यवाही में गिने जा सकते हैं। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।
अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1) के एक्सप्लेनेशन (ए) का जिक्र किया। इसके तहत एक चुने हुए सदस्य को उसी पार्टी का माना जाता है, जिसने उन्हें नामांकित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि पैराग्राफ 4 (जो मर्जर को बचाता है) को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। यह तभी लागू होता है जब मूल राजनीतिक पार्टी (ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी) किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो। पैराग्राफ 4(2) में दो-तिहाई की जरूरत को अकेला प्रावधान नहीं माना जा सकता, जो किसी लेजिस्लेचर पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करने देता हो। उन्होंने साफ लिखा है कि एआईटीसी, मूल राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एनसीपीआई के साथ मर्ज नहीं हुई है।
बता दें सोमवार को डिलिमिटेशन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने पत्र लिखकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बताया जाता है कि इन 20 सांसदों के वोट डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल को पास कराने में मदद कर सकते हैं। सरकार इससे पहले अप्रैल में यह बिल पास नहीं करा पाई थी। अब सोमवार को एक बदला हुआ बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा में कुल 540 सदस्य हैं। सरकार को बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत है।
बंगाल चुनाव के बाद पार्टी में फूट
बता दें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में गंभीर फूट पड़ गई। 14 जून को पार्टी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने एनसीपीआई के साथ मर्जर और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के साथ जुड़ने का ऐलान किया। एनसीपीआई त्रिपुरा की एक छोटी पार्टी है। ये 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा में दो-तिहाई से ज्यादा हैं। दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के पैराग्राफ 4 के तहत दो-तिहाई सांसदों के साथ मिलने पर मर्जर का प्रावधान है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व फ्लोर लीडर सुदीप बंद्योपाध्याय अब सदन में एनसीपीआई ग्रुप के हेड हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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