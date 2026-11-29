तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपील की है कि 20 बागी सांसदों को आने वाले संसद सत्र में वोट देने से रोका जाए।

डिलिमिटेशन मुद्दे पर सियासी रार जारी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच तृणमूल कांग्रेस (TCM) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से अपील की है कि वे उन 20 बागी सांसदों को आने वाले संसद सत्र में वोटिंग में हिस्सा न लेने दें। इन सांसदों का दावा है कि वे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो चुके हैं। बनर्जी ने कहा कि इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई अभी भी लंबित है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने बागी नेताओं को सदन में दी गई अलग सीटिंग की तुरंत समीक्षा करने की भी मांग की है।

पत्र में मुख्य मांगें क्या है? पत्र में अभिषेक बनर्जी ने साफ लिखा कि एआईटीसी के टिकट पर चुने गए इन 20 सांसदों को सदन में अलग सीटें दे दी गई हैं। जबकि 19 जून को इनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं दायर की गई थीं, जो अभी भी स्पीकर के पास लंबित हैं। ये याचिकाएं दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के तहत दायर की गई थीं। इन्हें लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985 के नियम 6 के साथ पढ़ा गया था। बनर्जी ने आगे लिखा है कि संबंधित 20 सदस्यों को स्पेशल सेशन के दौरान वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी डिसक्वालिफिकेशन की कार्रवाई अभी भी पेंडिंग है और कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है।

तृणमूल नेता ने बताया कि लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी पार्टी के 28 सांसद दिखाए जा रहे हैं, जिसमें ये 20 बागी सांसद भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया कि उन्हें वोट देने की इजाजत देने से लंबित कार्यवाही पर बुरा असर पड़ेगा। बनर्जी ने चेतावनी दी कि इन सांसदों के वोट संविधान (131वां संशोधन) बिल की कार्यवाही में गिने जा सकते हैं। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।

अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1) के एक्सप्लेनेशन (ए) का जिक्र किया। इसके तहत एक चुने हुए सदस्य को उसी पार्टी का माना जाता है, जिसने उन्हें नामांकित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि पैराग्राफ 4 (जो मर्जर को बचाता है) को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। यह तभी लागू होता है जब मूल राजनीतिक पार्टी (ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी) किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो। पैराग्राफ 4(2) में दो-तिहाई की जरूरत को अकेला प्रावधान नहीं माना जा सकता, जो किसी लेजिस्लेचर पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करने देता हो। उन्होंने साफ लिखा है कि एआईटीसी, मूल राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एनसीपीआई के साथ मर्ज नहीं हुई है।

बता दें सोमवार को डिलिमिटेशन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने पत्र लिखकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बताया जाता है कि इन 20 सांसदों के वोट डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल को पास कराने में मदद कर सकते हैं। सरकार इससे पहले अप्रैल में यह बिल पास नहीं करा पाई थी। अब सोमवार को एक बदला हुआ बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा में कुल 540 सदस्य हैं। सरकार को बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत है।