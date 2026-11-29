एक तरफ टीएमसी इन बागी सांसदों की घेराबंदी में जुटी है, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे ने इन्हें अपने पाले में मजबूती से जोड़े रखने के लिए कवायद तेज कर दी है।

TMC के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है।

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के चार दिवसीय विशेष सत्र से ठीक पहले बंगाल की सियासत दिल्ली के गलियारों तक गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि पार्टी छोड़कर 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल होने वाले 20 बागी सांसदों को आगामी बैठकों के दौरान वोटिंग करने की अनुमति न दी जाए।

अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में दलील दी है कि इन 20 सांसदों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। इसके साथ ही उन्होंने सदन के भीतर इन बागी सांसदों के लिए की गई अलग बैठने की व्यवस्था की भी तत्काल समीक्षा करने की मांग उठाई है।

भूपेंद्र यादव के आवास पर डिनर और सुवेंदु अधिकारी का लंच डिप्लोमेसी एक तरफ टीएमसी इन बागी सांसदों की घेराबंदी में जुटी है, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे ने इन्हें अपने पाले में मजबूती से जोड़े रखने के लिए कवायद तेज कर दी है। मेदिनीपुर से NCPI सांसद जून मालिया ने रविवार को कोलकाता हवाई अड्डे से दिल्ली रवाना होते समय बताया कि पार्टी के सभी सांसदों को रविवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर आमंत्रित किया गया है।

जून मालिया ने पत्रकारों से कहा, "हमारे मुख्यमंत्री (सुवेंदु अधिकारी) भी वहां मौजूद रहेंगे।" उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ NCPI सांसदों का दोपहर के लंच का कार्यक्रम भी तय है।

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की हार के बाद पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने पाला बदलकर NCPI का दामन थाम लिया था।

शनिवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी स्पष्ट किया था कि विशेष सत्र शुरू होने पर वे दिल्ली में रहेंगे और पश्चिम बंगाल के अधिक से अधिक सांसदों के वोट बिल के समर्थन में सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि NCPI का साथ देने वाली सांसद शताब्दी रॉय ने उन्हें महिला आरक्षण से जुड़े इस बिल के पक्ष में वोट देने का भरोसा दिलाया है।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के समर्थन में उतरे NCPI सांसद दिल्ली रवाना होने से पहले जून मालिया और उनकी साथी सांसद माला रॉय ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक का खुलकर समर्थन किया। माला रॉय ने कहा, "अगर यह विधेयक महिलाओं के हित में लाया जा रहा है, तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए।"

वहीं, जून मालिया ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से संसद और विधानसभाओं में जनता का प्रतिनिधित्व करने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और यह समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।