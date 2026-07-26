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'सोचिए…असली हीरो कौन?' स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अभिषेक बनर्जी ने सेलिब्रेटीज को घेरा, 'चुप्पी' पर सवाल

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को मिलेनियल्स और जेन जी से उन सेलेब्रिटीज, इंफ्लुएंसर्स और खेल हस्तियों के समर्थन पर दोबारा विचार करने की अपील की, जिन्होंने आंदोलन के दौरान चुप्पी साध ली।

Student Protest
छात्र आंदोलन पर अभिषेक बनर्जी

नीट-यूजी पेपर लीक विवाद पर देशभर में हुए छात्र आंदोलन के बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन सेलेब्रिटीज, इंफ्लुएंसर्स और खेल हस्तियों पर निशाना साधा, जिन्होंने युवाओं के साथ खड़े होने के बजाय चुप्पी साध ली। उन्होंने मिलेनियल्स और जेन जी से अपील की कि वे सोचें कि असली हीरो कौन है? सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बनर्जी ने लिखा कि मिलेनियल्स और जेन जी से मेरी विनम्र अपील है। हमने देखा है कि कैसे युवाओं की एक दृढ़ पीढ़ी सबसे ताकतवर सरकारों को भी घुटनों पर ला सकती है। यह याद दिलाता है कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके लोगों की ताकत में होती है। उन्होंने कहा कि आंदोलन से दूर रहने वाले सार्वजनिक हस्तियों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है।

चुप्पी बहुत कुछ कहती है

अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि उसी समय कई सेलेब्रिटी, इंफ्लुएंसर, खेल आइकन और फिल्मी सितारों ने इस देश के युवाओं और छात्रों के साथ खड़े होने के बजाय चुप रहना चुना। चाहे डर से, सावधानी से या अपने फायदे के लिए, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अगली बार मनोरंजन का कोई कार्यक्रम देखते समय रुककर सोचें। उन्होंने लिखा कि अगली बार जब हम फिल्म टिकट, मैच टिकट खरीदने या किसी कंटेंट क्रिएटर को सब्सक्राइब करने के लिए लाइन में खड़े हों, तो हमें एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति सच में उन मूल्यों को दर्शाता है जिन पर मैं विश्वास करता हूं? क्या वे उन लोगों के साथ खड़े रहे जिन्होंने उनकी सफलता को संभव बनाया?

उन्होंने कहा कि अगर जो लोग हमारी प्रशंसा का आनंद लेते हैं, वे सबसे जरूरी समय पर लोगों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो शायद अब समय आ गया है कि हम फिर से सोचें कि हमारी प्रशंसा का हकदार कौन है। बनर्जी ने दर्शकों की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि कई सार्वजनिक हस्तियों को जो प्रसिद्धि मिलती है, वह युवाओं की वजह से मिलती है। उन्होंने लिखा कि हम किसे फॉलो करते हैं, यह हमारी पसंद है। हम किसे सेलिब्रेट करते हैं, यह हमारी पसंद है। हम किसे प्रसिद्ध बनाते हैं, यह हमारी पसंद है। दर्शकों ने उन्हें प्रसिद्धि दी। लोगों ने उन्हें प्रभाव दिया। युवाओं ने उन्हें प्रासंगिकता दी। जब इतिहास हिम्मत मांगता है, तो चुप्पी कभी तटस्थ नहीं होती- यह एक विकल्प है।

हम उनके पीछे क्यों खड़े रहें?

अभिषेक बनर्जी ने टिकट खरीदने, कंटेंट देखने, पोस्ट को लाइक और शेयर करने जैसे कामों को सामान्य इस्तेमाल से कहीं अधिक बताया। उन्होंने लिखा कि आपका खरीदा हर टिकट, आपका दिया हर व्यू, हर लाइक, शेयर, फॉलो और चीयर- ये सिर्फ क्लिक या खरीदारी नहीं हैं, ये समर्थन हैं। जितना ध्यान से आप अपना पैसा खर्च करते हैं, उतना ही ध्यान से अपना ध्यान खर्च करें। क्योंकि अगर वे उस समय हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो हम उनके पीछे क्यों खड़े रहें?

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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