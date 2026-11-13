कितने जज भाजपा के हैं, आप लिस्ट ही दे दीजिए; अभिषेक बनर्जी पर भड़क गए मिलॉर्ड

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बनर्जी ने अपनी याचिका में बंगाल में सरकार बदलने के बाद अपनी सुरक्षा घटाए जाने के फैसले को चुनौती दी है।

ममता टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। अभिषेक बनर्जी की जजों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी को उन जजों की लिस्ट देनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने एक बयान में जजों पर पक्षपाती रवैया दिखाने का आरोप लगाया था।

बता दें कि डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा कम किये जाने को लेकर एक याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद अपनी सुरक्षा 'जेड-प्लस' से घटाकर 'एक्स' श्रेणी में किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। बीते दिनों इसी याचिका पर सुनवाई में देरी को लेकर उन्होंने जजों पर सवाल उठाए थे। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाए थे कि जज जानबूझकर उनके केस में टालमटोल कर रहे हैं।

भड़क गया HC अभिषेक बनर्जी की बातों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें तगड़ी डांट पिलाई। जस्टिस कृष्णा राव की पीठ ने सुनवाई के दौरान बनर्जी के वकील से कहा, “अपने मुवक्किल से पूछिए। कौन से जज भाजपा के साथ हैं? कृपया सूची दीजिए।… आपके मुवक्किल बहुत होशियार हैं। अपने मुवक्किल से कहें कि वे उन लोगों की लिस्ट दें जो भाजपा से जुड़े हैं और जो तृणमूल से जुड़े हैं।”

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने हाईकोर्ट से कहा कि बनर्जी की टिप्पणियां क्रिमिनल कंटेंप्ट के दायरे में आती हैं। उन्होंने कहा, "मेरी राय में और इस अदालत के एक अधिकारी के रूप में, यह आपराधिक अवमानना है। उन्होंने जज पर आरोप लगाए हैं। अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन अदालत इन सबसे परे और ऊपर है।" हालांकि बनर्जी के वकील ने अदालत में दलील दी कि इन बयानों का मौजूदा याचिका से कोई संबंध नहीं है।

क्या बोले थे अभिषेक बनर्जी? बीते 7 नवंबर को अपने जन्मदिन के दिन अभिषेक बनर्जी फायर मोड में नजर आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। एक सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा घटाए जाने के खिलाफ दायर मामले पर सिर्फ आंशिक सुनवाई हुई है और भाजपा ने दबाव बनाया है। बनर्जी ने कहा था, “मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले की दोबारा सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। शायद उन्होंने कुछ दबाव बनाया। मामला जस्टिस कृष्णा राव के समक्ष था। उन्होंने मामले को सिर्फ आशिंक रूप से सुना। इसके बाद, मामला वेकेशन बेंच में आइटम नंबर 16 के रूप में लिस्ट किया गया। उन्होंने आइटम 15 तक मामलों की सुनवाई की और फिर उठ गए।”