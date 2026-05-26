अभिषेक बनर्जी के घर सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस, क्यों उठा ले गई मॉनिटर और हार्ड डिस्क?

कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के आवास 'शांतिनिकेतन' में सोमवार को भारी ड्रामा हुआ। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस वहां से सिक्योरिटी मॉनिटर और हार्ड डिस्क निकाल ले गई। जेड-प्लस सुरक्षा में कटौती के बाद हुई कार्रवाई।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास 'शांतिनिकेतन' में सोमवार को भारी गहमागहमी देखने को मिली। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस की एक टीम उनके घर से एक बड़ा सिक्योरिटी मॉनिटर और हार्ड डिस्क लेकर निकली। यह पूरी कार्रवाई अभिषेक बनर्जी की Z-Plus सुरक्षा में हुई कटौती के कुछ दिनों बाद हुई है, जिससे राजनीतिक गलियारों और मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया।

क्या है पूरा मामला? सोमवार को अभिषेक बनर्जी के घर 'शांतिनिकेतन' में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी पहुंचे। उनके अंदर जाने से पहले घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कुछ मिनटों के हाई-ड्रामा के बाद, पुलिस की टीम एक बड़ा कंप्यूटर/टीवी मॉनिटर और कुछ हार्ड डिस्क लेकर बाहर निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां मौजूद पत्रकारों ने पुलिस से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन टीम ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस की इस रहस्यमयी चुप्पी ने मामले में सस्पेंस और बढ़ा दिया।

पुलिस ने दी 'रूटीन प्रक्रिया' की दलील इस पूरे घटनाक्रम पर कोलकाता पुलिस ने किसी भी तरह के विशेष अभियान से इनकार किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के हवाले से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने यह सफाई दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां कोई 'लॉ एंड ऑर्डर' की समस्या या विशेष ऑपरेशन नहीं था। यह केवल एक रूटीन सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा था।

सरकारी संपत्ति की वापसी: एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, घर के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी स्कैनर से जुड़ा एक टीवी मॉनिटर रखा गया था। यह उपकरण सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया था और सरकार की संपत्ति होने के कारण इसे वापस ले जाया गया है।

क्यों लगा था मॉनिटर?: कोलकाता पुलिस के सूत्रों का कहना है कि यह मॉनिटर आसपास लगे सुरक्षा कैमरों की फीड देखने के लिए लगाया गया था। Z-Plus सुरक्षा हटने के बाद अतिरिक्त कैमरे तो हटा लिए गए थे, लेकिन यह मॉनिटर घर के अंदर ही छूट गया था।

टीएमसी का भड़का गुस्सा, बताया 'तमाशा' हालांकि टीएमसी ने माना कि सुरक्षा घटने के बाद उपकरण वापस ले जाना एक रूटीन काम है, लेकिन पुलिस के इस तरह गुपचुप तरीके से आकर मॉनिटर ले जाने के तरीके पर पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया है। टीएमसी प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी के इशारे पर किया गया काम बताया।

गोखले ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी की Z कैटेगरी की सुरक्षा बदले की भावना से अचानक हटाई गई थी। उन्होंने कहा, "पुलिस उनके आवास पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लगे मेटल डिटेक्टर हटाने आई थी। लेकिन कुछ मेटल डिटेक्टर हटाने के लिए कितने पुलिसवालों की जरूरत होती है?" तंज कसते हुए गोखले ने लिखा, "5 पुलिसवाले असल काम करते हैं और 50 वहां खड़े होकर गैरकानूनी सरकार के आदेश पर तमाशा बनाते हैं।"

कैसे कम हुई अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा? 4 मई को आए बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अभिषेक बनर्जी के आवास की सुरक्षा में बड़ी कटौती की गई थी।

पहले कैसी थी सुरक्षा?: सुरक्षा घटने से पहले अभिषेक बनर्जी Z-Plus कैटेगिरी के प्रोटेक्टि थे। उनके घर पर कोलकाता पुलिस की कई यूनिट और एक बख्तरबंद गाड़ी हमेशा तैनात रहती थी।