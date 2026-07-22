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कल तक जो थे साथी और हमराज़, उसी पर अभिषेक बनर्जी ने क्यों ठोका 10 करोड़ का हर्जाना; मामला क्या?

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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TMC MP अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक मदन मित्रा को 10 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा। सांसद ने आरोप लगाया कि विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए।

कल तक जो थे साथी और हमराज़, उसी पर अभिषेक बनर्जी ने क्यों ठोका 10 करोड़ का हर्जाना; मामला क्या?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने पूर्व सहयोगी और हमराज़ रहे पूर्व मंत्री और बागी गुट में शामिल हुए विधायक मदन मित्रा को मंगलवार देर शाम एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मानहानि करने वाली बातें कहने के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। नोटिस में सांसद बनर्जी ने आरोप लगाया गया है कि विधायक ने उनके खिलाफ झूठे, गैर-जिम्मेदाराना और मानहानि करने वाले बयान दिए हैं।

अभिषेक बनर्जी ने यह नोटिस कामरहाटी के विधायक मित्रा द्वारा 19 जुलाई को किए गए एक फ़ेसबुक लाइव सेशन के बाद भेजा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) द्वारा शेयर किए गए कानूनी नोटिस के अनुसार, इस लाइव में मदन मित्रा ने कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी को 'हत्यारा' कहा था और दावा किया था कि वह 'सुपारी (कॉन्ट्रैक्ट) किलर हायर करते हैं। नोटिस में बनर्जी की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए 72 घंटे के भीतर लिखित और वीडियो के जरिए माफी मांगने की मांग की गई है।

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नोटिस में क्या कहा गया है?

बनर्जी के अधिवक्ता की ओर से भेजे गए नोटिस में मदन मित्रा से अभिषेक बनर्जी को उनकी "व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, राजनीतिक स्थिति, विश्वसनीयता और साख को हुए नुकसान" के लिए 10 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है, “आपने मेरे क्लाइंट (अभिषेक बनर्जी) के खिलाफ कई झूठे, गैर-जिम्मेदाराना, दुर्भावनापूर्ण और बेहद मानहानिपूर्ण बयान दिए हैं। आप इस हद तक चले गए कि आपने मेरे क्लाइंट को 'अपराधी' और 'हत्यारा' बताया; आरोप लगाया कि मेरे क्लाइंट पैसे देकर या कॉन्ट्रैक्ट किलर ('सुपारी') लगाकर लोगों की हत्या करवाते हैं; और यह भी कहा कि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति है। इनमें से हर आरोप पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी ठोस आधार के है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके द्वारा दिया गया हर ऐसा मानहानिपूर्ण बयान पूरी तरह से गलत है।”

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ऋतब्रत गुट में मदन मित्रा

नोटिस में आगे कहा गया है, "इसलिए, आपसे कहा जाता है कि आप मेरे क्लाइंट के बारे में कोई भी मानहानि करने वाला, झूठा और बेबुनियाद बयान देना, प्रकाशित करना, फैलाना या दोहराना तुरंत बंद करें।" बता दें कि हाल ही में मदन मित्रा ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के बागी गुट का दामन थाम लिया था। तब मित्रा ने बताया था कि उन्होंने ममता बनर्जी की TMC से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनकी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अलग रास्ता चुना।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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