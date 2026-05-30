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'हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सिर दो टुकड़ा हो जाता', हमले के बाद बोले अभिषेक बनर्जी; टॉप-5

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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चुनाव बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार से मुलाकात के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। यह पूर्व नियोजित था। इलाके में पुलिस नहीं है। ये मुझे मारना चाहते हैं।'

'हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सिर दो टुकड़ा हो जाता', हमले के बाद बोले अभिषेक बनर्जी; टॉप-5

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' नीति लागू किए जाने के बाद हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी जमा हो गए। ये प्रवासी कई सालों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे। वहीं, दिल्ली-NCR में मौसम कूल-कूल हो गया है। शनिवार को शाम चार बजे के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ बौछारे पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया था। IMD की मानें तो कल भी आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

'हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा सिर दो टुकड़ा हो जाता', हमले के बाद बोले अभिषेक बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में शनिवार को उनके ऊपर हमला हुआ। अभिषेक ने कहा कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और वह इस मामले की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट व राज्यपाल को देंगे। बनर्जी ने कहा कि वह इस मामले को अदालत में भी ले जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...

इंडिया गठबंधन फिर भरेगा हुंकार; 6 जून को बड़ी बैठक, राहुल ने ममता से बातचीत की

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 6 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने की संभावना है। इसे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की तरह देखा जा रहा है। देश के बदलते राजनीतिक माहौल के बीच बनर्जी के इस अहम बैठक में शामिल हो सकने की सूचना तब सामने आई, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बनर्जी से आधे घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की। पढ़ें पूरी खबर...

‘प्यार के लिए बांग्लादेश से भागकर आई, पति ने छोड़ दिया; BJP सरकार लौटा रही'

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' नीति लागू किए जाने के बाद हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी जमा हो गए। ये प्रवासी कई सालों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई, जेल जाने और भारी जुर्माने के डर को अपना वापस लौटने का मुख्य कारण बताया। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली-NCR में तेज आंधी और बारिश से मौसम कूल-कूल; कल का भी वेदर अपडेट

दिल्ली-NCR में मौसम कूल-कूल हो गया है। शनिवार को शाम चार बजे के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ बौछारे पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया था। पढ़ें पूरी खबर...

नाकाबंदी और बेतुकी मांगों से विश्वासघात' कर रहे ट्रंप, भड़के खामेनेई के सलाहकार

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रजाई ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी को जारी रखकर और बातचीत में ऐसी मांगें करके जोकि बेतुकी है, तीसरी बार कूटनीति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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