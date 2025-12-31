पहले वोटर सरकार तय करता था, अब सरकार वोटर तय कर रही: SIR पर अभिषेक बनर्जी

Hindustan Hindi News
Dec 31, 2025 05:13 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इसके बाद उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईवीएम से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट से चोरी हो रही है। उन्होंने विपक्षी दलों में लाइक माइंडेड पार्टियों से अपील की कि ईवीएम के बजाए सॉफ्टवेयर, वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। ईवीएम चेक करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह समझ नहीं पाएंगे कि वह वोटर्स को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं।

बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ''अगर चोरी नहीं हो रही तो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की एक करोड़ 36 लाख की लिस्ट है ,उसे रिलीज कर दें। पहले भी एसआईआर हुआ, लेकिन दिक्कत नहीं हुई। पहले ऐसी लिस्ट नहीं थी। 2002-03 के एसआईआर में कोई सस्पिशियस लिस्ट नहीं थी। ये लिस्ट कहां से आई और इसे कौन बनाया। मीडिया वालों को बताइए कि किस सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिदम रन किया गया।''

उन्होंने कहा कि सात करोड़ 66 लाख वोटर, बंगाल के वोटर लिस्ट में थे, 58 लाख वोटर निकल गए, अब सात करोड़ 8 लाख वोटर हैं। जिस एक्सरसाइज को करने में 80 हजार बीएलओ, आठ हजार बीएलओ सुपरवाइजर, तीन हजार एईआरओ आदि पूरी मशीनरी करके दो महीने में किए, चुनाव आयोग के पास कौन सा जादू है कि उसने एक घंटे में बता दिया कि एक करोड़ 36 लाख लोगों की डिस्क्रेपेंसी है। जादू की छड़ी कौन सी है? 16 दिसंबर को ही ड्राफ्ट वोटर बिल रिलीज हुआ और वह लिस्ट भी उसी दिन दी गई।

उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। पहले सरकार वोटर तय करते थे, लेकिन अब सरकार वोटर तय कर रही है। यही भाजपा का नया भारत है। पहले वोटर तय करती थी कि कौन पीएम बनेगा और सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रही है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरे देश को इकट्ठा होकर इसे रोकना होगा।

