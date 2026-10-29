'नामों की लिस्ट बना रखी है', अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में पुलिसकर्मियों को दी चेतावनी

पश्चिम बंगाल में सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसवाले सीएम शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए जानबूझकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस ममता गुट के नेता अभिषेक बनर्जी ने बंगाल पुलिस के ऊपर पार्टी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी को खुश करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बिन मतलब निशाना बना रहे हैं। टीएमसी के सत्ता में वापस आने पर उनका हिसाब किया जाएगा

पीटीआई से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मैं नामों की एक लिस्ट लेकर रख रहा हूं। सत्ता बदलने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा।" अपनी बात पर जोर देते हुए अभिषेक ने कहा कि वह उन सभी पुलिसकर्मियों की पहचान करेंगे, जो मुख्यमंत्री के कहने पर काम कर रहे हैं। उनका नाम रिकॉर्ड में रखेंगे। उन्हें दो साल के अंदर ही सबक मिलना शुरू हो जाएगा।

अभिषेक बनर्जी ने पश्चिमी मेदिनीपुर के आईपीएस अधिकारी के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन अधिकारी ने चुनाव के पहले उन्हें जीत की बधाई दी थी। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद वह पार्टी कार्यकर्ताओं को बिना मतलब परेशान कर रहे हैं।

बता दें, यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे इंदिरानिल सेन की गिरफ्तारी को लेकर आया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दुर्गा पूजा पांडाल कार्यक्रम में आर्थिक धोखा धड़ी का आरोप है। इसके अलावा चोरबागान भगदड़ वाला मामला भी भाजपा और टीएमसी के बीच में मुद्दा बना हुआ है।

अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को चोरबागान में हुई भगदड़ की घटना में 19 लोगों की मौत के मामले में दुर्गा पूजा समिति के शीर्ष पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में भाजपा विधायक विजय ओझा, मुख्य सलाहकार के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष तमोघ्न घोष और मुख्य संरक्षक के रूप में देवदीप अधिकारी के नाम सामने आए हैं। उन्होंने सवाल किया कि इनकी भूमिका की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है और इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया या पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं राजनीतिक संबंध जांच को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं।