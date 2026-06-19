अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं दिल्ली, पर इस बात से खफा हो गए TMC नेता; एटीट्यूड पर सवाल

4 मई को विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी टूट के दौर से गुजर रही है। नगरपालिकाओं में टूट से शुरू हुआ यह सिलसिला अब दल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों तक पहुंच गया है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी की दिल्ली यात्रा सवालों के घेरे में आ गई है।

लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। शुक्रवार को होने वाली दिल्ली यात्रा के लिए चार्टर्ड फ्लाइट लेने पर पार्टी नेताओं का एक वर्ग आपत्ति जता रहा है। खास बात है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब 4 मई को हुई विधानसभा चुनाव में हार के लिए कई नेता खुलकर अभिषेक को जिम्मेदार बता चुके हैं।

दरअसल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बागी सांसदों के मामले में TMC का पक्ष रखने के लिए अभिषेक को तलब किया है। इस सिलसिले में वह चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब खास बात है कि उनकी यात्रा से पहले ही टीएमसी नेता अरूप बिस्वास ने HDFC बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों को फ्रीज करने की मांग की थी।

नेता क्यों नाराज न्यूज18 बंगाली की रिपोर्ट के अनुसार, टीएमसी नेता अभिषेक की इस दिल्ली यात्रा पर हो रहे भारी खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले भी बागी नेता आरोप लगा चुके हैं कि ममता बनर्जी ने जीवनभर जमीन से जुड़ी राजनीति की, लेकिन अभिषेक की लग्जरी लाइफस्टाइल और पार्टी चलाने का कॉर्पोरेट तरीके से इससे जुड़े लोग दूर हो गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, नेताओं के एक वर्ग का कहना है कि कोलकाता से दिल्ली के लिए रोज कम से कम 20 उड़ानें हैं और अभिषेक के पास टिकट बुक करने का समय था।

20 लोकसभा सांसद टूटे बिरला ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को पार्टी में विभाजन के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए 19 जून को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में विलय करने के बाद स्वयं को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। बिरला ने इस मामले में कोई निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनने का फैसला किया है।

अभिषेक बनर्जी का पत्र अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर अलग गुट होने का दावा करने वाले किसी भी समूह को किसी प्रकार की मान्यता, दर्जा या सहूलियत प्रदान नहीं की जाए। बनर्जी ने पत्र में कहा था कि संविधान और दल-बदल विरोधी कानून किसी मौजूदा राजनीतिक दल के भीतर अलग समूह के गठन की अनुमति नहीं देते।