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अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं दिल्ली, पर इस बात से खफा हो गए TMC नेता; एटीट्यूड पर सवाल

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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4 मई को विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी टूट के दौर से गुजर रही है। नगरपालिकाओं में टूट से शुरू हुआ यह सिलसिला अब दल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों तक पहुंच गया है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी की दिल्ली यात्रा सवालों के घेरे में आ गई है।

अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं दिल्ली, पर इस बात से खफा हो गए TMC नेता; एटीट्यूड पर सवाल

लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। शुक्रवार को होने वाली दिल्ली यात्रा के लिए चार्टर्ड फ्लाइट लेने पर पार्टी नेताओं का एक वर्ग आपत्ति जता रहा है। खास बात है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब 4 मई को हुई विधानसभा चुनाव में हार के लिए कई नेता खुलकर अभिषेक को जिम्मेदार बता चुके हैं।

दरअसल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बागी सांसदों के मामले में TMC का पक्ष रखने के लिए अभिषेक को तलब किया है। इस सिलसिले में वह चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब खास बात है कि उनकी यात्रा से पहले ही टीएमसी नेता अरूप बिस्वास ने HDFC बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के खातों को फ्रीज करने की मांग की थी।

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नेता क्यों नाराज

न्यूज18 बंगाली की रिपोर्ट के अनुसार, टीएमसी नेता अभिषेक की इस दिल्ली यात्रा पर हो रहे भारी खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पहले भी बागी नेता आरोप लगा चुके हैं कि ममता बनर्जी ने जीवनभर जमीन से जुड़ी राजनीति की, लेकिन अभिषेक की लग्जरी लाइफस्टाइल और पार्टी चलाने का कॉर्पोरेट तरीके से इससे जुड़े लोग दूर हो गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, नेताओं के एक वर्ग का कहना है कि कोलकाता से दिल्ली के लिए रोज कम से कम 20 उड़ानें हैं और अभिषेक के पास टिकट बुक करने का समय था।

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20 लोकसभा सांसद टूटे

बिरला ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को पार्टी में विभाजन के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए 19 जून को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में विलय करने के बाद स्वयं को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। बिरला ने इस मामले में कोई निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनने का फैसला किया है।

अभिषेक बनर्जी का पत्र

अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर अलग गुट होने का दावा करने वाले किसी भी समूह को किसी प्रकार की मान्यता, दर्जा या सहूलियत प्रदान नहीं की जाए। बनर्जी ने पत्र में कहा था कि संविधान और दल-बदल विरोधी कानून किसी मौजूदा राजनीतिक दल के भीतर अलग समूह के गठन की अनुमति नहीं देते।

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बनर्जी ने अपने पत्र में कहा था, 'तृणमूल कांग्रेस को सदन में उसके विधिवत अधिकृत नेता और मुख्य सचेतक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में माना जाए तथा किसी भी कथित अलग समूह या गुट को किसी प्रकार की मान्यता, दर्जा या सहूलियत देने से इनकार किया जाए।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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