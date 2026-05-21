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अभिषेक बनर्जी को HC से राहत, अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी पर नहीं होगा ऐक्शन

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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यह FIR चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पांच मई को उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बागूइयाटी थाने में दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दायर शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी।

अभिषेक बनर्जी को HC से राहत, अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी पर नहीं होगा ऐक्शन

Abhishek Banerjee: लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट राहत मिली है। अदालत ने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर पुलिस को कई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस महासचिव ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। ये मामला चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है।

खबर है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया है कि वे चुनावी रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री शाह के खिलाफ दिए गए कथित बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या सख्त कार्रवाई न करें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

क्या था मामला

यह FIR चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पांच मई को उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत बागूइयाटी थाने में दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दायर शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक की ओर से की गई भड़काऊ टिप्पणियां शाह से संबंधित थीं।

उसने दावा किया है कि जन सभाओं के दौरान की गई कुछ टिप्पणियां भड़काऊ प्रकृति की थीं और उनमें सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता थी।

अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सरकार ने कहा था, 'उन्होंने काफी तीखे और सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि वे चुनाव के नतीजे आने के बाद बिना केंद्रीय सुरक्षा के जनता का सामना करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिस 'खेल' की शुरुआत बीजेपी ने की थी, उसे तृणमूल कांग्रेस खत्म करके रहेगी।'

उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ अभिषेक बनर्जी के बारे में नहीं है। कोई भी राजनीतिक नेता जो किसी दूसरे राजनीतिक नेता के खिलाफ ऐसी भाषा और धमकियों का इस्तेमाल करता है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5 मई को मैं शिकायत लेकर बागुईआटी थाने गया था। उन्होंने मुझसे साइबर क्राइम ब्रांच से संपर्क करने को कहा। इसके बाद मैंने 5 मई को ही बिधाननगर साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज कराई। फिर, उन्होंने सूचित किया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है।'

पुलिस ने बताया था कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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