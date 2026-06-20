स्पीकर से मिलने को चार्टर फ्लाइट से दिल्ली गए थे अभिषेक बनर्जी, बिफर गए TMC के कई नेता

ऐसे गंभीर संकट के समय में भी पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की लग्जरी लाइफस्टाइल और प्राइवेट जेट यात्रा करने पर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। संसदीय दल से लेकर पार्टी स्तर तक एक बड़ा हिस्सा बगावत पर आमादा है। जिलों और ब्लॉकों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि कई नेता गिरफ्तारी के डर से भागे-भागे फिर रहे हैं या इलाका छोड़ चुके हैं। संकट इतना गहरा है कि पार्टी का फंड भी सुरक्षित रहेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। जेल में बंद या अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देने वाला भी कोई नहीं है। पूरी पार्टी बिखराव की स्थिति में है।

ऐसे गंभीर संकट के समय में भी पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की लग्जरी लाइफस्टाइल और प्राइवेट जेट यात्रा करने पर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने दिल्ली गए। वे हमेशा की तरह इस बार भी चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे। इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष ने खुलकर नाराजगी जताई है। कुणाल घोष ने कहा, "वे चार्टर्ड विमान से गए हैं या नहीं, यह मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वे गए हैं और उसका खर्च पार्टी के फंड से दिया गया है तो मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता।"

अभिषेक बनर्जी की सफाई दिल्ली में जब कुणाल घोष के इस बयान पर अभिषेक बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। अभिषेक ने कहा, "जो लोग यह सब कह रहे हैं कि मैं किसमें आ रहा हूं, किससे जा रहा हूं या कहां उतर रहा हूं वे अगर मुझे लिखित में दे दें तो मैं इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने लगूंगा। कुणाल घोष मेरे सहयोगी हैं। वे मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा।"

TMC में बगावती सुर हुए तेज सिर्फ कुणाल घोष ही नहीं बल्कि बागी गुट के प्रमुख नेता ऋतब्रत ने भी नाम लिए बिना अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में तंज कसते हुए ऋतब्रत ने कहा, "हम कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए चार-पांच करोड़ रुपये खर्च करके चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं जाएंगे।"

पांडवेश्वर के पूर्व विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को साथ लेकर ऋतब्रत ने अभिषेक के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, "पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके पास अदालती मुकदमों को लड़ने के पैसे नहीं हैं। हमें बागनान की स्थिति पता है, वहां अरुणाभ सेन जैसे नेता कार्यकर्ताओं के अदालती खर्चों को पूरा करने के लिए अपना सोना तक गिरवी रख रहे हैं। जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता इस तरह संघर्ष कर रहे हों, तो कोई नेता करोड़ों रुपये खर्च करके चार्टर्ड फ्लाइट में घूमकर अपना स्टेटस बढ़ाए, यह नहीं हो सकता।"

यही बातें अब उन नेताओं की जुबान पर भी आने लगी हैं जो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। कुछ दिनों पहले बागी खेमे में शामिल हुईं सांसद शताब्दी रॉय ने भी अभिषेक बनर्जी के आलीशान रहन-सहन और फिजूलखर्ची पर खुलकर आपत्ति जताई थी।

अभिषेक बनर्जी पिछले कई सालों से एक निजी कंपनी के प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग (ECI) को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 के मेघालय विधानसभा चुनाव के दौरान कोलकाता के राधाबाजार के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी के विमान का उपयोग करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।