Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्पीकर से मिलने को चार्टर फ्लाइट से दिल्ली गए थे अभिषेक बनर्जी, बिफर गए TMC के कई नेता

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
Follow us on Google News
share

ऐसे गंभीर संकट के समय में भी पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की लग्जरी लाइफस्टाइल और प्राइवेट जेट यात्रा करने पर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्पीकर से मिलने को चार्टर फ्लाइट से दिल्ली गए थे अभिषेक बनर्जी, बिफर गए TMC के कई नेता

पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। संसदीय दल से लेकर पार्टी स्तर तक एक बड़ा हिस्सा बगावत पर आमादा है। जिलों और ब्लॉकों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि कई नेता गिरफ्तारी के डर से भागे-भागे फिर रहे हैं या इलाका छोड़ चुके हैं। संकट इतना गहरा है कि पार्टी का फंड भी सुरक्षित रहेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। जेल में बंद या अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देने वाला भी कोई नहीं है। पूरी पार्टी बिखराव की स्थिति में है।

ऐसे गंभीर संकट के समय में भी पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की लग्जरी लाइफस्टाइल और प्राइवेट जेट यात्रा करने पर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने दिल्ली गए। वे हमेशा की तरह इस बार भी चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे। इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष ने खुलकर नाराजगी जताई है। कुणाल घोष ने कहा, "वे चार्टर्ड विमान से गए हैं या नहीं, यह मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वे गए हैं और उसका खर्च पार्टी के फंड से दिया गया है तो मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता।"

अभिषेक बनर्जी की सफाई

दिल्ली में जब कुणाल घोष के इस बयान पर अभिषेक बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। अभिषेक ने कहा, "जो लोग यह सब कह रहे हैं कि मैं किसमें आ रहा हूं, किससे जा रहा हूं या कहां उतर रहा हूं वे अगर मुझे लिखित में दे दें तो मैं इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने लगूंगा। कुणाल घोष मेरे सहयोगी हैं। वे मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा।"

TMC में बगावती सुर हुए तेज

सिर्फ कुणाल घोष ही नहीं बल्कि बागी गुट के प्रमुख नेता ऋतब्रत ने भी नाम लिए बिना अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में तंज कसते हुए ऋतब्रत ने कहा, "हम कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए चार-पांच करोड़ रुपये खर्च करके चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं जाएंगे।"

पांडवेश्वर के पूर्व विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को साथ लेकर ऋतब्रत ने अभिषेक के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, "पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके पास अदालती मुकदमों को लड़ने के पैसे नहीं हैं। हमें बागनान की स्थिति पता है, वहां अरुणाभ सेन जैसे नेता कार्यकर्ताओं के अदालती खर्चों को पूरा करने के लिए अपना सोना तक गिरवी रख रहे हैं। जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता इस तरह संघर्ष कर रहे हों, तो कोई नेता करोड़ों रुपये खर्च करके चार्टर्ड फ्लाइट में घूमकर अपना स्टेटस बढ़ाए, यह नहीं हो सकता।"

यही बातें अब उन नेताओं की जुबान पर भी आने लगी हैं जो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। कुछ दिनों पहले बागी खेमे में शामिल हुईं सांसद शताब्दी रॉय ने भी अभिषेक बनर्जी के आलीशान रहन-सहन और फिजूलखर्ची पर खुलकर आपत्ति जताई थी।

अभिषेक बनर्जी पिछले कई सालों से एक निजी कंपनी के प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग (ECI) को दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 के मेघालय विधानसभा चुनाव के दौरान कोलकाता के राधाबाजार के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी के विमान का उपयोग करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

कोलकाता से दिल्ली का कितना खर्चा

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के अलावा बाकी समय में भी अभिषेक इसी निजी विमान से यात्रा करते हैं। यह विमान ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी द्वारा निर्मित 'ERJ-135BJ लिगेसी 600' मॉडल है, जो पूरी तरह से आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस है। इस विमान का किराया 4 से 5 लाख रुपये प्रति घंटा है। यह समय विमान का इंजन चालू होने से लेकर बंद होने तक गिना जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर विमान के रुकने, हैंगर शुल्क और विमान को उसके मुख्य बेस पर वापस भेजने का खर्च अलग से जुड़ता है। इस हिसाब से कोलकाता से दिल्ली की एकतरफा या आने-जाने की यात्रा का खर्च ही कई लाख रुपये बैठता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Abhishek Banerjee TMC Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।