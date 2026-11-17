'जज भाजपा के साथ हैं', अभिषेक बनर्जी के इस बयान पर भड़का हाईकोर्ट; कार्रवाई शुरू
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। जजों पर BJP के पक्ष में फैसले देने का आरोप लगाने वाली कथित टिप्पणी पर कोर्ट सख्त है। अभिषेक को 15 दिनों में जवाब देना होगा।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि उनकी टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ है। साथ ही अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना के लिए सजा क्यों न सुनाई जाए।
क्या है पूरा मामला?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अभिषेक बनर्जी के एक इंटरव्यू में की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को इसलिए लंबित रखा, क्योंकि न्यायाधीश BJP के साथ हैं।
इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के तौर पर देखा गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया और आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदाल भट्टाचार्य ने दलील दी कि इस मामले में केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है। उनके मुताबिक, कोर्ट को अवमानना का औपचारिक मोशन जारी करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील से असहमति जताई। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह कारण बताओ नोटिस जारी करने के पक्ष में है।
कोर्ट ने कहा कि उसकी राय में इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने अभिषेक बनर्जी से 15 दिनों के भीतर यह बताने को कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप करने वाली टिप्पणियों के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना के तहत दंडित क्यों न किया जाए।
Z+ से X कैटेगरी में घटाई गई थी सुरक्षा
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को Z+ से घटाकर X कैटेगरी किए जाने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अभिषेक बनर्जी का आरोप था कि उनकी सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन पर हमले हुए और उनकी जान को खतरा है, इसके बावजूद सुरक्षा का स्तर कम कर दिया गया।
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों के BJP के साथ जुड़े होने संबंधी उनकी कथित टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि किसी जनप्रतिनिधि के लिए न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह के सार्वजनिक आरोप लगाना कितना उचित है।
बंगाल सरकार को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का आदेश
अवमानना की कार्रवाई के अलावा हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर भी अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को यह प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। यह निर्देश अभिषेक बनर्जी की ओर से हमलों और अपनी सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जताए जाने के बाद दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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