आंखें मूंदे बैठा है चुनाव आयोग; फलता सीट पर नतीजे के बीच फायर हुए अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट के नतीजे के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर फलता विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा पर आंखे मूंदने का आरोप लगाया।

West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की फलता विधानसभा सीट पर नतीजे आ चुके हैं। 22 राउंड की गिनती के बाद भाजपा ने एक लाख से ज्यादा वोटों से यह सीट अपने ना कर ली है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने गिनती के दौरान गंभीर विसंगतियों का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस दिनों में करीब 1000 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं को उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद भी टीएमसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर तृणमूल कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, "फलता में आज पुनर्मतगणना हो रही है। आज यहां दोपहर तीन बजे तक ही 21 राउंड की मतगणना खत्म हो चुकी है। 4 मई को इतने बजे तक केवल 2 से 4 राउंड ही हुए थे। इस पूरे मामले पर देश मुख्य चुनाव आयोग से जबाव मांग रहा है।"

अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फलता क्षेत्र में पिछले दस दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले जारी हैं। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल सीईओ का इस्तेमाल चुनाव में हेर-फेर के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल में अभी फलता में चुनाव बाकी था, लेकिन इसी बीच भाजपा सरकार ने उन्हें नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया।"

बनर्जी ने कहा, "इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 4 मई को जिस दौरान मतगणना हो रही थी, उस दिन केंद्रीय सुऱक्षा बलों का इस्तेमाल करके टीएमसी समेत बाकी बूथ एजेंट्स को मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया था। केवल भाजपा के एजेंट्स अंदर थे। यह पूरा घटनाक्रम चिंताजनक है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मूल भावना पर सीधा प्रहार करता है। जब तक चुनाव आयोग द्वारा जांच करके इन दोषी अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, तब तक जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहेंगे"