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'मुझ पर 7वीं बार जानलेवा हमला हुआ', अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला! बीजेपी पर लगाए आरोप

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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इस घटना के बाद बंगाल का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। एक तरफ जहां ममता तृणमूल कांग्रेस इसे बड़ी राजनीतिक साजिश और अपनी जान पर खतरा बता रही है, वहीं बीजेपी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे नाटक करार दिया है।

Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में कोलकाता पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका पर भी तीखे सवाल उठाए।

पश्चिम बंगाल में ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि शुक्रवार देर रात करीब 2:00 बजे बीजेपी के गुंडों ने कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में उनके घर पर हमला किया।

इस घटना के बाद बंगाल का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। एक तरफ जहां ममता तृणमूल कांग्रेस इसे बड़ी राजनीतिक साजिश और अपनी जान पर खतरा बता रही है, वहीं बीजेपी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे नाटक करार दिया है।

"रेकी का वीडियो जारी करने के बाद हुआ हमला"

अभिषेक बनर्जी ने अपनी पोस्ट में कोलकाता पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका पर भी तीखे सवाल उठाए।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "सुबह मेरे रेकी का वीडियो जारी किए जाने के बाद, कल देर रात 2 बजे कोलकाता पुलिस की नाक के नीचे बीजेपी के गुंडों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। इस सब के दौरान मूकदर्शक बने रहने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही इस पूरी घटना के वीडियो फुटेज अपलोड करूंगा।"

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X पोस्ट में बनर्जी ने लिखा, "दो दिन की लगातार रेकी के बाद, आज सुबह 2 बजे भाजपा के गुंडों ने मेरे घर पर इस तरह हमला किया। फुटेज देखिए और खुद देख लीजिए। अगर एक निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल के आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाइए। पिछले छह महीनों में यह मेरी जान पर सातवीं बार हमला है। फिर भी, न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और न ही न्यायपालिका ने कोई हस्तक्षेप किया है। पूरे राज्य में गुंडे उत्पात मचा रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका आंखें मूंद कर बैठी है। मूक तमाशा देखने के लिए आपका धन्यवाद, महोदय!"

इससे पहले शुक्रवार को भी अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पिछले दो दिनों से कुछ अज्ञात संदिग्ध लोग उनके दफ्तर और घर की रेकी कर रहे थे। जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया था।

अभिषेक ने सवाल उठाया कि एक चुने हुए सांसद के घर और दफ्तर के बाहर राज्य पुलिस इस तरह जासूसी क्यों कर रही है? उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस से इस कथित 'साजिश' की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की।

दिलीप घोष का आक्रामक पलटवार

अभिषेक बनर्जी के हमलों और जासूसी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तीखा तंज कसा है।

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उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए लिखा, "यह पहली बार है जब हमने किसी राजनेता का जन्मदिन फुटपाथ पर मनाते हुए देखा है। अगर कोई हंगामा खड़ा करेगा, तो जाहिर है कि उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। वैसे भी, अभिषेक बनर्जी को मारने का समय किसके पास है? उनके पास बोलने या करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे इस तरह की बातें उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।"

अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर जासूसी और आधी रात को हुए कथित हमले के इस वाकये ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में कानून-व्यवस्था और टीएमसी-बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग को नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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