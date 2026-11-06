भाजपा से नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे ने खूब सुनाया

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सालों तक राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टी के हर स्तर पर टुकड़े हो चुके हैं। पार्टी के 50 से ज्यादा विधायक टूट गए और 20 सांसदों ने दूसरे दल में विलय कर लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पर जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि शीर्ष न्यायालय से चुनाव हारी है। उन्होंने अपने निजी सहायक सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने का कि झूठे मामले में रॉय को फंसाया गया। साथ ही राज्य के गृहमंत्री को भी तत्काल हटाए जाने की मांग की है।

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अदालतों की तरफ से जारी दिशा निर्देशों और मतगणना के नियमों की अनदेखी की गई थी। इस दौरान उन्होंने ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग के काम करने के तरीकों पर भी आपत्ति जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट की वजह से चुनाव हारने के आरोप बनर्जी ने कहा, 'हम बंगाल भाजपा से नहीं, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं...। हमें लगा था कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कोई निर्देश देती है, तो सरकार उसे मानने के लिए मजबूर होगी। फिर भी सरकार ने अदालत के अपने ही दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया...। सरकार या चुनाव आयोग खुद संज्ञान लें और मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। मैं अपना पक्ष खुद रखूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ूंगा और खुद वहां पेश होऊंगा। देश की जनता को खुद देखने दीजिए। इस कार्यवाही को लाइव दिखाया जाए। आपके एक भी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया।'

चुनाव आयोग पर क्या लगाए आरोप उन्होंने ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। लोकसभा सांसद ने कहा, 'मतगणना 4 तारीख को होनी थी। 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि रैंडमाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। रैंडमाइजेशन में राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारियों की भागीदारी जरूरी होती है। फिर भी मतगणना प्रक्रिया में राज्य का एक भी अधिकारी शामिल नहीं था...। इन्होंने पूरे देश को एक मजाक बना दिया है। ये चुनावी धांधली से जीते, और एक महीने के भीतर ही सारी EVM जला दी गईं... कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।'

बनर्जी के आरोप हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए निर्देशों को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नहीं माना। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिए थे। इसमें कहा गया था कि एनक्रिप्टेड चैट्स के बजाए ट्रेस किए जा सकें ऐसे सर्कुलर निकाले जाएं। उन्होंने दावे किए कि ऐसे अनौपचारिक आदेशों का इस्तेमाल हथियारों के तौर पर किया गया।

खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दी गई आदेशों को चुनौती को खारिज कर दिया था। साथ ही चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि केंद्रीय बलों की तैनाती करने से चुनाव के कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है।