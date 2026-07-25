एक आदमी को हीरो बनाने से देश का कबाड़ा हुआ, मुझे मत बनाओ; प्रदर्शनकारियों से बोले अभिजीत दिपके

अभिजीत दिपके ने कहा कि एक इंसान को आपने संविधान से बड़ा बना दिया। सारे संस्थानों से बड़ा बना दिया। सभी चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप किसी इंसान को संविधान से बड़ा बना देते हैं तो वह देश का कबाड़ा ही करेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने खुशी जाहिर की। जंतर-मंतर शनिवार को प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। यह गलती मत करो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से मुझे हीरो मत बनाओ। एक आदमी को हीरो बनाने की वजह से देश का कबाड़ा हुआ है।'

अभिजीत दिपके ने कहा कि एक इंसान को आपने संविधान से बड़ा बना दिया। सारे संस्थानों से बड़ा बना दिया। सभी चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप किसी इंसान को संविधान से बड़ा बना देते हैं तो वह देश का कबाड़ा ही करेगा। इसलिए कोई भी मुझे हीरो नहीं बनाएगा। 'भारत माता की जय' के नारे लगेंगे। सीजेपी संस्थापक दिपके ने कहा, 'यह भारत के संविधान की जीत है। यह भारत के लोगों की जीत है। यह तानाशाहों की हार है।'

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पर क्या कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देशभर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच यह फैसला लिया। प्रधान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।

धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जारी आंदोलन के मद्देनजर इस्तीफा दिया है। सीजेपी परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही है। प्रधान का इस्तीफा CJP की प्रमुख मांगों में शामिल था। मंत्री ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं और उनका सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।