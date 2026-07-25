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एक आदमी को हीरो बनाने से देश का कबाड़ा हुआ, मुझे मत बनाओ; प्रदर्शनकारियों से बोले अभिजीत दिपके

By Niteesh Kumar
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अभिजीत दिपके ने कहा कि एक इंसान को आपने संविधान से बड़ा बना दिया। सारे संस्थानों से बड़ा बना दिया। सभी चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप किसी इंसान को संविधान से बड़ा बना देते हैं तो वह देश का कबाड़ा ही करेगा।

Abhijit Dipke to protesters country has been ruined because of making one person a hero
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने खुशी जाहिर की। जंतर-मंतर शनिवार को प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। यह गलती मत करो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से मुझे हीरो मत बनाओ। एक आदमी को हीरो बनाने की वजह से देश का कबाड़ा हुआ है।'

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अभिजीत दिपके ने कहा कि एक इंसान को आपने संविधान से बड़ा बना दिया। सारे संस्थानों से बड़ा बना दिया। सभी चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप किसी इंसान को संविधान से बड़ा बना देते हैं तो वह देश का कबाड़ा ही करेगा। इसलिए कोई भी मुझे हीरो नहीं बनाएगा। 'भारत माता की जय' के नारे लगेंगे। सीजेपी संस्थापक दिपके ने कहा, 'यह भारत के संविधान की जीत है। यह भारत के लोगों की जीत है। यह तानाशाहों की हार है।'

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे पर क्या कहा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देशभर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच यह फैसला लिया। प्रधान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा।

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धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जारी आंदोलन के मद्देनजर इस्तीफा दिया है। सीजेपी परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही है। प्रधान का इस्तीफा CJP की प्रमुख मांगों में शामिल था। मंत्री ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं और उनका सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

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अभिजीत दिपके की मां ने क्या कहा

अभिजीत दिपके की मां अनीता दिपके ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। कभी-कभी मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि उसके साथ मारपीट की गई थी। मैं लगातार यही सोचती रहती थी कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसे थप्पड़ मारे गए। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। कई रातों तक मैं सो नहीं सकी। सुबह तीन-चार बजे तक जागती रहती थी। मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता था। हम दोनों की भूख खत्म हो गई थी और नींद भी नहीं आती थी। 7 जून से घर में किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने बहुत बड़ा काम किया है। वह अभी बहुत छोटा है, लेकिन इतनी कम उम्र में उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुझे उस पर बेहद गर्व है।'

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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