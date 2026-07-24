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पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने की सलाह, अभिजीत दीपके ने किया तंज

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर ऐक्टिव होने की सलाह पर अभिजीत दीपके ने तंज किया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहाकि इसीलिए देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है।

PM Modi Abhijit Dipke
अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर किया तंज।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर ऐक्टिव होने की सलाह पर अभिजीत दीपके ने तंज किया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहाकि इसीलिए देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है। दीपके ने कहाकि यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का पेपर लीक पर प्लान ऑफ ऐक्शन है। गौरतलब है नीट पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि कितने मंत्री इंस्टाग्राम पर ऐक्टिव हैं। उन्होंने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर ऐक्टिव रहने और रील पोस्ट करते रहने की भी सलाह दी।

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प्रदर्शनकारियों को किया संबोधित

अभिजीत दीपके ने शुक्रवार रात जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए कौन-कौन सी सलाह दी और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए आइए आज आपको बताता हूं। इसके बाद दीपके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ने लगते हैं। वह कहते हैं कि पीएम ने कहा है कि सभी मंत्री इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर कीजिए। दीपके ने कहाकि सभी मंत्रियों से कहा गया है कि ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव मत रहिए, बल्कि इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट खुलवा लीजिए।

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यह है इनका प्लान ऑफ ऐक्शन

इसके बाद अभिजीत कहते हैं कि यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री का पेपर लीक पर प्लान ऑफ ऐक्शन। फिर वह कहते हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा-लिखा होना बहुत जरूरी है। यह सुनकर भीड़ काफी जोश में आ जाती है।

इसके बाद अभिजीत कहते हैं कि अगर ऐसे ही किसी को प्रधानमंत्री बनवा दोगे ना तो वह जो कुछ भी वायरल होता देखेगा, जो ट्रेंड में देखेगा वही करवाने लगेगा। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन में युवाओं ने इंस्टाग्राम को एक बड़ा हथियार बनाया है। यहां पर छात्र न सिर्फ प्रदर्शन स्थल के वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदाज में अपनी बात भी रख रहे हैं।

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इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं युवा

प्रदर्शनकारी युवा इंस्टाग्राम पर तमाम तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। यहां पर आंदोलन के दौरान की सारी अपडेट्स भी साझा हो रही हैं। इसके अलावा युवा, अलग-अलग तरीके से वीडियो बनाकर अपनी बात को वायरल कर रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उसको एक्सपोज करने में भी इंस्टाग्राम का बड़ा योगदान है। तमाम लोगों ने यहां पर वीडियो शेयर करके दिखाया कि किस तरह युवाओं को पुलिस और जवानों ने अपना निशाना बनाया। युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात, एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने नीट पेपर लीक में क्या कदम उठाया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी दी थी।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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