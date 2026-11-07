पराग्वे में बैंक के चक्कर में गिरी सरकार, दीपके न कांग्रेस से पूछा सवाल; टॉप-5 न्यूज

पराग्वे में एक बैंक के डूबने के बाद जनता में इतना ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ कि पूरा राजनीतिक सिस्टम हिल गया। चार दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ केरल में विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपके ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया है।

पराग्वे में एक बैंक के डूबने के बाद आए राजनीतिक तूफान में सरकार की हालत खराब हो गई। राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रपति सैंटियागा पैन के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में उन्हें नजरबंद करके रखा गया है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने केरल में जाकर प्रोटेस्ट किया है। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल उठाया है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें... पराग्वे में बैंक के चक्कर में राष्ट्रपति को देना पड़ा इस्तीफा, सरकार भी गई पराग्वे में एक बैंक के डूबने के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस तूफान का सबसे बड़ा नुकसान पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागा पेना को उठाना पड़ा है। चार दिनों के प्रदर्शन के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं उन्हें वर्तमान में नजरबंद करके रखा गया है। पराग्वे कांग्रेस उनके ऊपर महाभियोग चलाने जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

अभिजीत दीपके ने कांग्रेस पर उठाया सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया है। केरल में प्रोटेस्ट करने पहुंचे दीपके ने राज्य कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल, दीपके यहां केरल के पूर्व सीईओ को मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंगाल में ऐसा ही हुआ था जब भाजपा चुनाव जीती थी।" पढ़ें पूरी खबर...