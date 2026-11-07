पराग्वे में बैंक के चक्कर में गिरी सरकार, दीपके न कांग्रेस से पूछा सवाल; टॉप-5 न्यूज
पराग्वे में एक बैंक के डूबने के बाद जनता में इतना ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ कि पूरा राजनीतिक सिस्टम हिल गया। चार दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ केरल में विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपके ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया है।
पराग्वे में एक बैंक के डूबने के बाद आए राजनीतिक तूफान में सरकार की हालत खराब हो गई। राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रपति सैंटियागा पैन के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में उन्हें नजरबंद करके रखा गया है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने केरल में जाकर प्रोटेस्ट किया है। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल उठाया है।
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पराग्वे में बैंक के चक्कर में राष्ट्रपति को देना पड़ा इस्तीफा, सरकार भी गई
पराग्वे में एक बैंक के डूबने के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान उठ खड़ा हुआ है। इस तूफान का सबसे बड़ा नुकसान पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागा पेना को उठाना पड़ा है। चार दिनों के प्रदर्शन के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं उन्हें वर्तमान में नजरबंद करके रखा गया है। पराग्वे कांग्रेस उनके ऊपर महाभियोग चलाने जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...
अभिजीत दीपके ने कांग्रेस पर उठाया सवाल
कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया है। केरल में प्रोटेस्ट करने पहुंचे दीपके ने राज्य कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल, दीपके यहां केरल के पूर्व सीईओ को मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंगाल में ऐसा ही हुआ था जब भाजपा चुनाव जीती थी।" पढ़ें पूरी खबर...
पीएम मोदी ने दी दीपावली की बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने पूरे देश को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने बताया कि हर साल की तरफ इस साल भी वह अपनी दीपावली सैनिकों के बीच जाकर मनाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे के प्लान पर सीएम योगी का तंज
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के अयोध्या आने के प्लान पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने अयोध्या को अपमानित करने का काम किया, जिनकी सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, वह अब राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर अयोध्या आ रहे हैं तो वह पहले रामभक्तों और संतों से माफी मांग लें। पढ़ें पूरी खबर...
तमिलनाडु में लाइब्रेरी पर बवाल
तमिलनाडु की थलपति विजय की सरकार में लाइब्रेरी की किताबों की खरीद पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मशहूर तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने आरोप लगाया कि लाइब्रेरी के लिए करीब 1800 किताबें बेहद ऊंची कीमतों पर खरीदी गईं। इनमें कई किताबों के लेखकों के नाम संदिग्ध हैं, कुछ प्रकाशकों की पहचान पर सवाल हैं और कई किताबों में AI से तैयार कन्टेंट होने की आशंका है। इस मामले में पूर्व भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें