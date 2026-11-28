अभिजीत दीपके ने एक्स पर किए एक पोस्ट में दावा किया है कि परिसीमन से भाजपाबिना नए वोट पाए ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसके लिए उन्होंने 1000 मतदाताओं वाले एक निर्वाचन क्षेत्र को माना है।

Abhijeet Dipke on Delimitation Bill: केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को संसद से पास कराने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई सांसदों के समर्थन का भी जुगाड़ हो चुका है। इसके लिए विपक्ष के कई दलों से सकारात्मक चर्चा हुई है। इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने समर्थकों और देश की जनता के सामने एक अजीबोगरीब गणित पेश किया है। दीपके के मुताबिक, अगर परिसीमन विधेयक संसद से पास हो जाता है तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलेगा। उन्होंने अपने बयान को साबित करने के लिए कैलकुलेशन का सहारा लिया है।

अभिजीत दीपके ने एक्स पर किए एक पोस्ट में दावा किया है कि परिसीमन से भाजपाबिना नए वोट पाए ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसके लिए उन्होंने 1000 मतदाताओं वाले एक निर्वाचन क्षेत्र को माना है। दीपके के गणित के मुताबिक, मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 1,000 मतदाता हैं। उनमें से BJP को 400 वोट औपर विपक्ष को 600 वोट मिलते हैं। परिणाम यह होगा कि विपक्ष को जीत मिलेगी।

परिसीमन से कैसे होगा भाजपा को फायदा? दीपके के गणित के मुताबिक, परिसीमन के बाद 500-500 मतदाताओं वाले 2 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पहली सीट पर BJP को 260, विपक्ष को 240 मिलेंगे। वहीं दूसरी सीट पर BJP को 140 और विपक्ष को 360 मत प्राप्त होंगे। दीपके के मुताबिक, ऐसी स्थिति में भाजपा एक सीट जीतेगी और विपक्ष को एक सीट प्राप्त होगा।

दीपके ने विपक्ष से की अपील दीपके अपने इस अजीबोगरीब गणित के आधार पर आगे लिखते हैं कि, परिसीमन के बाद विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखता है। शायद इसीलिए कुछ लोग परिसीमन का समर्थन कर रहे हैं। दीपके परिसीमन बिल को समझाने के लिए कहते हैं कि BJP को एक ऐसी जगह पर नई सीट मिल जाती है, जहां पहले उसकी कोई सीट नहीं थी। दीपके का हना है कि यही वह चुनावी फायदा है जो परिसीमन से आगे चलकर BJP को मिलेगा। मतदाता वही रहते हैं, उनके वोट देने का तरीका भी वही रहता है, लेकिन सीमाओं के फिर से तय होने से चुनावी नतीजे बदल जाते हैं।

समर्थन में कई दल एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा, वह शनिवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, उनकी पार्टी परिसीमन का समर्थन करेगी। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करने की बात कही है। बीजद के सांसद संतृप्त मिश्रा ने महिला आरक्षण के प्रति समर्थन दोहराया।