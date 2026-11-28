परिसीमन से सिर्फ BJP को फायदा, अभिजीत दीपके ने कैसे किया कैलकुलेट; जानें CJP का गणित
अभिजीत दीपके ने एक्स पर किए एक पोस्ट में दावा किया है कि परिसीमन से भाजपाबिना नए वोट पाए ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसके लिए उन्होंने 1000 मतदाताओं वाले एक निर्वाचन क्षेत्र को माना है।
Abhijeet Dipke on Delimitation Bill: केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को संसद से पास कराने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई सांसदों के समर्थन का भी जुगाड़ हो चुका है। इसके लिए विपक्ष के कई दलों से सकारात्मक चर्चा हुई है। इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने समर्थकों और देश की जनता के सामने एक अजीबोगरीब गणित पेश किया है। दीपके के मुताबिक, अगर परिसीमन विधेयक संसद से पास हो जाता है तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलेगा। उन्होंने अपने बयान को साबित करने के लिए कैलकुलेशन का सहारा लिया है।
अभिजीत दीपके ने एक्स पर किए एक पोस्ट में दावा किया है कि परिसीमन से भाजपाबिना नए वोट पाए ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसके लिए उन्होंने 1000 मतदाताओं वाले एक निर्वाचन क्षेत्र को माना है। दीपके के गणित के मुताबिक, मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 1,000 मतदाता हैं। उनमें से BJP को 400 वोट औपर विपक्ष को 600 वोट मिलते हैं। परिणाम यह होगा कि विपक्ष को जीत मिलेगी।
परिसीमन से कैसे होगा भाजपा को फायदा?
दीपके के गणित के मुताबिक, परिसीमन के बाद 500-500 मतदाताओं वाले 2 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पहली सीट पर BJP को 260, विपक्ष को 240 मिलेंगे। वहीं दूसरी सीट पर BJP को 140 और विपक्ष को 360 मत प्राप्त होंगे। दीपके के मुताबिक, ऐसी स्थिति में भाजपा एक सीट जीतेगी और विपक्ष को एक सीट प्राप्त होगा।
दीपके ने विपक्ष से की अपील
दीपके अपने इस अजीबोगरीब गणित के आधार पर आगे लिखते हैं कि, परिसीमन के बाद विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखता है। शायद इसीलिए कुछ लोग परिसीमन का समर्थन कर रहे हैं। दीपके परिसीमन बिल को समझाने के लिए कहते हैं कि BJP को एक ऐसी जगह पर नई सीट मिल जाती है, जहां पहले उसकी कोई सीट नहीं थी। दीपके का हना है कि यही वह चुनावी फायदा है जो परिसीमन से आगे चलकर BJP को मिलेगा। मतदाता वही रहते हैं, उनके वोट देने का तरीका भी वही रहता है, लेकिन सीमाओं के फिर से तय होने से चुनावी नतीजे बदल जाते हैं।
समर्थन में कई दल
एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा, वह शनिवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, उनकी पार्टी परिसीमन का समर्थन करेगी। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करने की बात कही है। बीजद के सांसद संतृप्त मिश्रा ने महिला आरक्षण के प्रति समर्थन दोहराया।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से राज्यों के बीच लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात बरकरार रहेगा। लोकसभा की 543 सीटों में 50% बढ़ोतरी की जाएगी, इसके बाद संख्या 850 हो जाएगी, जिसमें केंद्रशासित प्रदेशों की 35 सीटें होंगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें