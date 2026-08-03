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अभिजीत दीपके ने महायुति में डलवा दी फूट? शिंदे सेना के नेताओं पर एक्शन की मांग कर रही भाजपा

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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कई भाजपा नेताओं ने शिंदे सेना के नेताओं के हालिया कदम की आलोचना की है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। ऐसे में महायुति में दरार की खबरें हैं।

Abhijit Dipke creats friction in Mahayuti
महायुति में दरार की खबरें हैं

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार की खबरें सामने आई हैं। इस तनाव के पीछे की वजह कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दीपके हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में शिवसेना के 2 नेता अभिजीत दीपके से मिलने पहुंच गए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई है। भाजपा का कहना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। भाजपा के कई नेताओं ने सामने आकर शिंदे सेना से यह मांग की है।

बता दें कि इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर में मंत्री संजय शिरसाट और MLC बच्चू कडू ने पिछले हफ्ते अभिजीत दिपके के घर जाकर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की थी। इसी बात को लेकर भाजपा आक्रामक मोड में आ गई है। भाजपा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि आंदोलनकारियों से मंत्रियों की मुलाकात से अच्छा संदेश नहीं जाता है।

क्या बोले बावनकुले?

राज्य के राजस्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि एकनाथ शिंदे को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बावनकुले ने कहा कि हालांकि यह शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह तय करना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेताओं का आचरण कैसा हो। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में रहते हुए इस तरह का आचरण बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा, “महायुति गठबंधन में रहते हुए इस तरह का व्यवहार सही नहीं है।”

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अन्य भाजपा नेता भी काफी नाराज दिखे। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि शिवसेना नेताओं की दिपके से मुलाकात ने गलत संदेश दिया है। उन्होंने कहा, "विपक्ष का व्यवहार तो समझ आता है, लेकिन जब संजय शिरसाट और बच्चू कड़ू अभिजीत दिपके के घर जाते हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है। सरकार की छवि खराब करने वाले आंदोलनकारी नेता के घर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का जाना बेहद अनुचित है।" दारेकर ने आगे आरोप लगाया कि बच्चू कडू पब्लिसिटी के लिए दीपके से मिलने गए थे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना नेतृत्व को दोनों नेताओं को फटकार लगानी चाहिए।

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मिलने पहुंचे थे शिंदे सेना के नेता

इससे पहले 26 जुलाई को संजय शिरसाट ने अभिजीत दीपके के माता पिता से मुलाकात की थी। शिरसाट महायुति सरकार के पहले नेता थे जिन्होंने परिवार से संपर्क किया। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विशेष अनुरोध करके दीपके को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। शिरसाट ने तब पारिवारिक रिश्तों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा, “हमारे दीपके परिवार से पारिवारिक संबंध हैं। आंदोलन को राजनीतिक रंग न मिले, इसलिए मैं उस दौरान नहीं आया था। अब मैं अभिजीत का हाल चाल जानने आया हूं।”

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वहीं बच्चू कडू भी बीते 30 जुलाई को दीपके से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात पर सवाल उठने को लेकर कडू ने कहा, "क्या मैं पाकिस्तान से आया हूं? क्या सत्ताधारी पार्टी से कोई मिलने नहीं जा सकता? अभिजीत दीपके एक आंदोलनकारी हैं और मैं खुद एक आंदोलनकारी हूं। अगर वे किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो यह गलत नहीं है। मीडिया ने आंदोलनकारियों को क्रिनमिल बना दिया है।… मैं नेता के तौर पर नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में उनसे मिला हूं।"

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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