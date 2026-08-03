अभिजीत दीपके ने महायुति में डलवा दी फूट? शिंदे सेना के नेताओं पर एक्शन की मांग कर रही भाजपा

कई भाजपा नेताओं ने शिंदे सेना के नेताओं के हालिया कदम की आलोचना की है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। ऐसे में महायुति में दरार की खबरें हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार की खबरें सामने आई हैं। इस तनाव के पीछे की वजह कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दीपके हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में शिवसेना के 2 नेता अभिजीत दीपके से मिलने पहुंच गए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई है। भाजपा का कहना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। भाजपा के कई नेताओं ने सामने आकर शिंदे सेना से यह मांग की है।

बता दें कि इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर में मंत्री संजय शिरसाट और MLC बच्चू कडू ने पिछले हफ्ते अभिजीत दिपके के घर जाकर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की थी। इसी बात को लेकर भाजपा आक्रामक मोड में आ गई है। भाजपा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि आंदोलनकारियों से मंत्रियों की मुलाकात से अच्छा संदेश नहीं जाता है।

क्या बोले बावनकुले? राज्य के राजस्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि एकनाथ शिंदे को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बावनकुले ने कहा कि हालांकि यह शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह तय करना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेताओं का आचरण कैसा हो। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में रहते हुए इस तरह का आचरण बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा, “महायुति गठबंधन में रहते हुए इस तरह का व्यवहार सही नहीं है।”

अन्य भाजपा नेता भी काफी नाराज दिखे। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने कहा कि शिवसेना नेताओं की दिपके से मुलाकात ने गलत संदेश दिया है। उन्होंने कहा, "विपक्ष का व्यवहार तो समझ आता है, लेकिन जब संजय शिरसाट और बच्चू कड़ू अभिजीत दिपके के घर जाते हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है। सरकार की छवि खराब करने वाले आंदोलनकारी नेता के घर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का जाना बेहद अनुचित है।" दारेकर ने आगे आरोप लगाया कि बच्चू कडू पब्लिसिटी के लिए दीपके से मिलने गए थे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना नेतृत्व को दोनों नेताओं को फटकार लगानी चाहिए।

मिलने पहुंचे थे शिंदे सेना के नेता इससे पहले 26 जुलाई को संजय शिरसाट ने अभिजीत दीपके के माता पिता से मुलाकात की थी। शिरसाट महायुति सरकार के पहले नेता थे जिन्होंने परिवार से संपर्क किया। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विशेष अनुरोध करके दीपके को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। शिरसाट ने तब पारिवारिक रिश्तों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा, “हमारे दीपके परिवार से पारिवारिक संबंध हैं। आंदोलन को राजनीतिक रंग न मिले, इसलिए मैं उस दौरान नहीं आया था। अब मैं अभिजीत का हाल चाल जानने आया हूं।”