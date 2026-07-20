सोनम वांगचुक 23 दिन भूखे रहकर पहुंचे अस्पताल, अभिजीत दीपके ने 50 घंटे में तोड़ी हड़ताल
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अनशन शुरू किया था, जो सोमवार को समाप्त कर दिया।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने अनशन की शुरुआत के करीब 50 घंटों के बाद इसे खत्म करने का फैसला लिया है। वहीं, इससे पहले AISA से जुड़ी तीन छात्रों ने अनशन समाप्त की थी। जबकि, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अभी अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है। वह 23 दिनों से बगैर खाए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
दीपके ने सोमवार को अनशन खत्म कर लिया है। उन्होंने 18 मई शनिवार को सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर इसकी शुरुआत की थी। दरअसल, उन्होंने वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के तुरंत बाद ही हड़ताल का ऐलान कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता को शनिवार सुबह उनके अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था।
3 छात्रों ने भी तोड़ा अनशन
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि छात्र नेता नेहा बोरा, मनीष कुमार और आमीन अमितोज ने 23 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है। संगठन ने कहा कि विपक्षी नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर अनशन का यह चरण समाप्त किया गया। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद मनोज झा, सांसद राजाराम सिंह और अमरा राम, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अतुल सूद तथा अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आजमी शामिल थे।
सरकार से मीटिंग की तैयारी
सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने लिखा, '11 बजकर 52 मिनट हो चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से मैं और आशुतोष रांका, जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। सरकार ने आज सुबह बातचीत के लिए हमसे संपर्क किया था। हमारी मांगें स्पष्ट हैं। बड़ी संख्या में युवा यहां एकत्र हुए हैं।' हालांकि, इसे लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है
वांगचुक ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया कि उन्हें 'कुछ समय के लिए ही सही' अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। वह प्रदर्शन में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और मेरे स्वास्थ्य संबंधी सभी मानक भी सामान्य हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति दें, भले ही कुछ समय के लिए ही, ताकि मैं आज संसद मार्च संसद चलो में शामिल हो सकूं।'
वांगचुक ने 28 जून को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। लगातार 21 दिन तक अनशन करने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने पर 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। उनके समर्थकों का आरोप है कि वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
(एजेंसी इनपुट्स शामिल)
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें