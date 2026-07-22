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देश को आपकी जरूरत, सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने को कह अभिजीत दीपके ने खाई एक कसम

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर अभिजीत दीपके ने कहा कि हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट या हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा।

देश को आपकी जरूरत, सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने को कह अभिजीत दीपके ने खाई एक कसम

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अपील की कि वे अपनी लंबी भूख हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही, दीपके ने कसम खाई कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं हो जातीं। अभिजीत दीपके ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में वांगचुक की सेहत के लिए गहरी चिंता का जिक्र किया और आंदोलन की चल रही स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में बताया। दीपके ने कहा कि देश को सोनम वांगचुक की जरूरत है। वहीं, विपक्षी डेलीगेशन ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की।

दीपके ने कहा, "हम सोनम वांगचुक सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। देश को उनकी जरूरत है, और उनकी जान इतनी कीमती है कि उसे और खतरे में नहीं डाला जा सकता। जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।" उन्होंने कहा, "आज सोनम सर की भूख हड़ताल का 25वां दिन है। 25 दिन बिना खाए, इसलिए उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता कि सोनम सर को कुछ हो, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें। हम यह प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। यह मेरा भरोसा है कि अगर सोनम सर अपनी भूख हड़ताल तोड़ भी देते हैं, तो भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।''

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उन्होंने आगे कहा, ''इसके साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रोटेस्ट शांति से जारी रहेगा। मैं अपने सभी सपोर्टर्स से अपील करता हूं कि वे शांति से प्रोटेस्ट जारी रखें।" उन्होंने कहा, "हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट या हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा और शांति से जारी रहेगा। इसलिए मैं एक बार फिर सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें, और हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।"

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वांगचुक ने अनशन खत्म करने की कही थी बात

इस बीच, बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के दौरान पुलिस एक्शन की जांच और नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार की रक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इससे पहले, वांगचुक ने कहा था कि अगर सांसद और राजनीतिक पार्टियों के नेता उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा, तो वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद, वांगचुक ने घोषणा की कि वह अपना अनशन जारी रखेंगे।

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मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं वांगचुक

सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन में 28 जून को हिस्सा लिया और उन छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जो परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई को जबरन सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया था। हालांकि, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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