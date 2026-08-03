अभिजीत दीपके आरक्षण को सही मानते हैं या गलत, इस कोटे को खत्म करने की मांग

अभिजीत दीपके आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीजेपी जल्द ही बड़ी बैठक की तैयारी में है। अब उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे पर बोला है।

अभिजीत दीपके के आवास पर 5 अगस्त को बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। (Photo by Sanchit Khanna/Hindustan Times)

अभिजीत दीपके अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे है। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलकर आरक्षण के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने इसका समर्थन किया है और कहा है कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी अब अपनी टीम का विस्तार कर सकती है।

एएनआई से बातचीत में दीपके ने कहा कि अगर किसी वंचित को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी वंचित बच्चे को शिक्षा मिल रही है, तो उसमें गलत क्या है। शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले और जो लोग शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए।'

'घर-गाड़ी तो नहीं मांग रहे' दीपके ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि उसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा, 'कोई गाड़ी बंगला तो नहीं मांग रहे वो लोग, कोई गाड़ी बंगला तो नहीं दे रहे हम। हम शिक्षा ही दे रहे हैं, जिससे वह बच्चा, उसका परिवार और समाज ऊपर उठेगा। उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है।'

कॉलेज बढ़ाने की सलाह उन्होंने देश में शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि ऐसी मांग सरकार के सामने उठाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम यही तो बोलते हैं कि आरक्षण से सीटें कम हो रहीं हैं। सरकार से बोलो न आप कि सीटें बढ़ाए। सरकार से बोलो न आप कि और कॉलेज बनाए। सरकार से बोलो न आप कि और स्कूल बनाए।'

इस दौरान उन्होंने संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'जैसे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, वैसे मैनेजमेंट कोटा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज में होता है, जहां पैसे देकर एडमिशन होता है। उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता। वहां पर भी तो हक मारा जा रहा है। यहां तो गरीबों को शिक्षा मिल रही है। उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।'