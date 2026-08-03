अभिजीत दीपके आरक्षण को सही मानते हैं या गलत, इस कोटे को खत्म करने की मांग
अभिजीत दीपके आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीजेपी जल्द ही बड़ी बैठक की तैयारी में है। अब उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे पर बोला है।
अभिजीत दीपके अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे है। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलकर आरक्षण के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने इसका समर्थन किया है और कहा है कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी अब अपनी टीम का विस्तार कर सकती है।
एएनआई से बातचीत में दीपके ने कहा कि अगर किसी वंचित को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी वंचित बच्चे को शिक्षा मिल रही है, तो उसमें गलत क्या है। शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले और जो लोग शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए।'
'घर-गाड़ी तो नहीं मांग रहे'
दीपके ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि उसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा, 'कोई गाड़ी बंगला तो नहीं मांग रहे वो लोग, कोई गाड़ी बंगला तो नहीं दे रहे हम। हम शिक्षा ही दे रहे हैं, जिससे वह बच्चा, उसका परिवार और समाज ऊपर उठेगा। उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है।'
कॉलेज बढ़ाने की सलाह
उन्होंने देश में शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि ऐसी मांग सरकार के सामने उठाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम यही तो बोलते हैं कि आरक्षण से सीटें कम हो रहीं हैं। सरकार से बोलो न आप कि सीटें बढ़ाए। सरकार से बोलो न आप कि और कॉलेज बनाए। सरकार से बोलो न आप कि और स्कूल बनाए।'
इस दौरान उन्होंने संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'जैसे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, वैसे मैनेजमेंट कोटा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज में होता है, जहां पैसे देकर एडमिशन होता है। उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता। वहां पर भी तो हक मारा जा रहा है। यहां तो गरीबों को शिक्षा मिल रही है। उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।'
5 अगस्त को सीजेपी की बड़ी बैठक
पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सीजेपी के प्रमुख सदस्य पांच अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बैठक करेंगे तथा संगठन की भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक कॉजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रमुख सदस्यों से यह भी कहा गया था कि वे स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों से बातचीत करें तथा उनके विचार और सुझाव लेकर बैठक में पहुंचें।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें