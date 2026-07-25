झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके, जंतर मंतर पर जश्न

Abhijeet Dipke reaction: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। अभिजीत दीपके का कहना है कि हमने कर दिखाया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।

Abhijeet Dipke reaction on dharmendra pradhan: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। जंतर मंतर पर आंदोलन के प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके ने मंच से इसका ऐलान किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दीपके ने जश्न के बीच लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कर दिखाया। लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे। लेकिन हमने कर दिखाया।

दीपके ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हमने कर दिखाया। यह क्या कहते थे…. क्या कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं। कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह उन सभी बच्चों के लिए है, जिनकी जिंदगी नीट पेपर लीक की वजह से गई थी।” इसके बाद अभिजीत दीपके ने एक के बाद एक सभी छात्रों के नाम पढ़े।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने कहा कि यह इस्तीफा सबूत है कि अगर जनता डरे नहीं और सरकार के सामने झुके नहीं। तो हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह लोकतंत्र है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब हमारी दो मांगे अभी भी बाकी हैं। नीट पेपर लीक के बाद जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों के एक-एक करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाना चाहिए। और दूसरी मांग है कि 20 जुलाई को जिन पुलिसवालों ने गुंड़ों की तरह व्यवहार किया था। उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए। ताकि उन्हें एहसास हो की कॉकरोचों से पंगा नहीं लेना चाहिए।"

कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस पूरे वाकये का वीडियो पोस्ट किया गया। सबसे पहले इसमें दीपके को फोन के जरिए जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने मंच से इसका ऐलान किया।