'अभिजीत दीपके खुद को थप्पड़ मरवाएगा'- भाजपा नेता ने 25 दिन पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी
Tajinder Bagga on Abhijeet Deepke attack: जयपुर में अभिजीत दीपके पर हुए थप्पड़कांड के बाद भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा का 25 दिन पुराना ट्वीट वायरल हो गया है। बग्गा ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही ऐसी घटना की भविष्यवाणी की थी। वहीं दीपके ने इसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया है।
Tajinder Bagga on Abhijeet Deepke attack: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हुए हमले की चर्चा अलग रंग ले चुकी है। दीपके को जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मारे थे। पुलिस ने हमला के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अब भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैंने तो 25 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। अभिजीत दीपके पर हुए हमले को लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जोड़ रहे हैं। बग्गा के ट्वीट में भी केजरीवाल का जिक्र है। जानिए क्या है पूरा मामला।
25 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, बग्गा
तेजिंदर सिंह बग्गा ने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने से जुड़ा ट्वीट करते हुए लिखा- "मैंने 25 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।" ट्वीट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है। यह स्क्रीनशॉट अभिजीत दीपके के ट्वीट पर जवाब देते बग्गा के पुराने ट्वीट का फोटो है। "इसमें अभिजीत दीपके खुद पर हमला होने की बात कह रहे हैं। दीपके ने व्हाट्सऐप मेसेज दिखाते हुए लिखा था- मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।" इस पर बग्गा ने जवाब देते हुए लिखा था- ये बंदा जल्द ही फ्रस्ट्रेटेड कजरीवाल की तरह खुदको थप्पड़ भी मरवाएगा।
थप्पड़कांड को केजरीवाल से क्यों जोड़ रहे लोग?
बग्गा का कहना है कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और देखो, वही हुआ है। बग्गा पहले शख्स नहीं हैं, जो इस घटना को केजरीवाल से जोड़ रहे हों। सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना को केजरीवाल से जोड़ रहे हैं। दरअसल, केजरीवाल अपने शुरूआती दिनों में इसी तरह प्रदर्शन और जनता के बीच पहुंचने का काम करते थे। तब उन्हें भी भीड़ में थप्पड़ मारे गए थे।
आरोपी युवक बोला- राष्ट्रवादी हूं मैं
थप्पड़ मारने वाले युवक ने कहा- ये देश को खराब कर रहे हैं। ये मच्छर, जिहादी मानसिकता के लोग। ये जो अभिजीत आया है, ये देश के लोगों को बरगला रहा है। पेपर लीक तो इनका बहाना है। मैं जयपुर से हूं। मैं राष्ट्रवादी हूं। युवक ने कहा- मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं। इसके बाद आवाज तेज करते हुए कहा- तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊं तेरे को क्या हूं मैं? राष्ट्रवादी हूं मैं।
दीपके ने बताया मुद्दे से भटकाने की रणनीति
अपने ऊपर हुए हमले पर अभिजीत दीपके ने रिएक्शन देते हुए कहा था- ये हमें डराने-धमकाने और मुद्दे से भटकाने की रणनीति है। हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है- धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। आप एक बार नहीं चाहे कितनी भी बार हमला करवा लीजिए। एक नहीं दस थप्पड़ मारिए, लेकिन हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप लोग भटकिए मत। हमारा एक ही मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।
जयपुर में हुआ था अभिजीत पर हमला
थप्पड़ मारने का ये मामला जयपुर के शहीद स्मारक का है। यहां कॉकरोच जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुए थे। तभी अभिजीत दीपके को एक युवा ने थप्पड़ जड़ दिया। आनन-फानन में लोगों ने दीपके को मौके से हटाया। इतने में हमला करने वाले युवक को भीड़ ने घेर लिया और मारपीट करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला और आरोपी युवक को हिरासत में लिया।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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