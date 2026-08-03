Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिजीत दीपके सांसद या विधायक नहीं, ये पद चाहते हैं; कर दिया बड़ा ऐलान

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अभिजीत दीपके फिलहाल महाराष्ट्र के संभाजी नगर स्थित अपने आवास पर हैं। खबरें हैं कि CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़ी बैठक कर सकती है और भविष्य की रणनीति का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

Abhijeet Dipke Party
अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली CJP भविष्य की रणनीति के लिए जल्द ही बड़ी बैठक कर सकती है। (ANI Photo/Amit)

दिल्ली में छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके अब अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा है कि वह राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने बताया कि वह उनके गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। खास बात है कि उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब बड़े नेता और मंत्री उनसे मुलाकात करने घर पहुंच रहे हैं। दीपके ने अमेरिका में पढ़ाई के समय CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी।

एबीपी न्यूज से बातचीत में दीपके ने कहा है कि उनकी कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता, तो वह अमेरिका नहीं जाते। उन्होंने यह भी बताया है कि वह उनके गांव सांतुक पिंपरी के सरपंच बनना चाहते हैं, जो महराष्ट्र के हिंगोली जिले में आता है। वह कहते हैं कि गांव के लिए कुछ किया जाना चाहिए और इसलिए मैं अपने परिवार से कहता था कि मुझे गांव का सरपंच बनना है।

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके के घर पहुंचे हाई प्रोफाइल मेहमान, पूर्व CM ने भी मिलने का समय मांगा

उन्होंने कहा कि वह स्कूल, रोड और नालों को सुधारना चाहते हैं और सपना है कि अस्पताल का निर्माण कराएं। चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह हर बार गर्मियों में दो से तीन महीने गांव में रहते थे। वह बताते हैं कि उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, लेकिन उनके रिश्तेदारों के बच्चे टूटे स्कूल में जाते थे और टूटे फर्श पर बैठते थे।

अभिजीत दीपके आगे क्या करेंगे

इंटरव्यू के दौरान दीपके बताते हैं कि उनके पास वॉलिंटियर्स हैं और वो एक समूह बनाकर अलग-अलग स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। सीजेपी फाउंडर का कहना है कि जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप होंगे, उतना अच्छा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 5 सालों में वो पुराने हो जाएंगे और कोई और आंदोलन की शुरुआत करेंगे।

ये भी पढ़ें:प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच पार्टी का अगला कदम क्या, दीपके घर बनेगी रणनीति

अभिजीत दीपके करेंगे बड़ी बैठक

पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीजेपी के प्रमुख सदस्य पांच अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बैठक करेंगे तथा संगठन की भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक दीपके के आवास पर होगी।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले महीने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में एक महीने तक चले आंदोलन के बाद CJP के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से कहा गया था कि वे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रमुख सदस्यों से यह भी कहा गया था कि वे स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों से बातचीत करें तथा उनके विचार और सुझाव लेकर बैठक में पहुंचें।

ये भी पढ़ें:झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने CJPसे मांगा समर्थन, क्या बोले अभिजीत दीपके

सूत्रों के अनुसार, पांच अगस्त की बैठक के बाद CJP प्रेसवार्ता करेगी जिसमें भविष्य की कार्ययोजना और आगे की रणनीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Abhijeet Dipke
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।