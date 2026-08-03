अभिजीत दीपके सांसद या विधायक नहीं, ये पद चाहते हैं; कर दिया बड़ा ऐलान
अभिजीत दीपके फिलहाल महाराष्ट्र के संभाजी नगर स्थित अपने आवास पर हैं। खबरें हैं कि CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़ी बैठक कर सकती है और भविष्य की रणनीति का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
दिल्ली में छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके अब अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा है कि वह राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हालांकि, इस दौरान उन्होंने बताया कि वह उनके गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। खास बात है कि उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब बड़े नेता और मंत्री उनसे मुलाकात करने घर पहुंच रहे हैं। दीपके ने अमेरिका में पढ़ाई के समय CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी।
एबीपी न्यूज से बातचीत में दीपके ने कहा है कि उनकी कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता, तो वह अमेरिका नहीं जाते। उन्होंने यह भी बताया है कि वह उनके गांव सांतुक पिंपरी के सरपंच बनना चाहते हैं, जो महराष्ट्र के हिंगोली जिले में आता है। वह कहते हैं कि गांव के लिए कुछ किया जाना चाहिए और इसलिए मैं अपने परिवार से कहता था कि मुझे गांव का सरपंच बनना है।
उन्होंने कहा कि वह स्कूल, रोड और नालों को सुधारना चाहते हैं और सपना है कि अस्पताल का निर्माण कराएं। चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वह हर बार गर्मियों में दो से तीन महीने गांव में रहते थे। वह बताते हैं कि उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, लेकिन उनके रिश्तेदारों के बच्चे टूटे स्कूल में जाते थे और टूटे फर्श पर बैठते थे।
अभिजीत दीपके आगे क्या करेंगे
इंटरव्यू के दौरान दीपके बताते हैं कि उनके पास वॉलिंटियर्स हैं और वो एक समूह बनाकर अलग-अलग स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। सीजेपी फाउंडर का कहना है कि जितने ज्यादा प्रेशर ग्रुप होंगे, उतना अच्छा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 5 सालों में वो पुराने हो जाएंगे और कोई और आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
अभिजीत दीपके करेंगे बड़ी बैठक
पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीजेपी के प्रमुख सदस्य पांच अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बैठक करेंगे तथा संगठन की भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक दीपके के आवास पर होगी।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले महीने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में एक महीने तक चले आंदोलन के बाद CJP के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से कहा गया था कि वे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रमुख सदस्यों से यह भी कहा गया था कि वे स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों से बातचीत करें तथा उनके विचार और सुझाव लेकर बैठक में पहुंचें।
सूत्रों के अनुसार, पांच अगस्त की बैठक के बाद CJP प्रेसवार्ता करेगी जिसमें भविष्य की कार्ययोजना और आगे की रणनीति से जुड़े फैसलों की घोषणा की जाएगी।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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