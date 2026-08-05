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अभिजीत दीपके पार्टी बनाकर लड़ सकते हैं चुनाव, पर एक शर्त भी है

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी आगे की रणनीति तय कर रही है। अब पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने अगले प्लान के बारे में भी बताया है और राजनीति से जुड़े सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने झारखंड में जारी प्रोटेस्ट में छात्रों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं।

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अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी बुधवार से बैठक की शुरुआत कर रहे हैं। REUTERS/Francis Mascarenhas

अभिजीत दीपके के आवास पर कॉकरोच जनता पार्टी कि पदाधिकारियों की बैठक बुधवार से शुरू होने जा रही है। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि तत्काल राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि, उन्होंने इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनता की मांग होती है, तो वह इसपर विचार करेंगे।

रायटर्स से बातचीत में उन्होंने राजनीति में तत्काल एंट्री से इनकार कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर 'ज्यादातर लोग चाहेंगे', तो वह इसपर विचार कर सकते हैं। साथ ही कहा है कि जनता की डिमांड पर आगे चलकर चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'भारत में मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी बनाना एक समाधान है।'

आंदोलन की जरूरत बताई

उन्होंने कहा, 'भारत को एक जन आंदोलन की जरूरत है, जो सभी संस्थाओं में दोबारा भरोसा और जवाबदेही को कायम करे।' उन्होंने कहा कि अभी सीजेपी का फोकस युवा भारतीयों की आवाज उठाने में रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ग ने भारत के राजनेताओं, कोर्ट और मीडिया पर से भरोसा खो दिया है। उन्होंने कहा, 'इन युवाओं से बात करना और समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें असल में क्या चाहिए।'

मोहन भागवत के कार्यक्रम पर क्या बोले

RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में जेन अल्फा और जेन जी से मुलाकात करने वाले हैं। पीटीआई भाषा के अनुसार, इसपर दीपके ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि संवाद हो रहा है, लेकिन अगर इसके लिए कुछ युवा चेहरों को आगे किया जाए तो यह और भी बेहतर होगा।' उन्होंने कहा, 'युवाओं ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करनी पड़ रही है और मोहन भागवत भी 'जेन जेड' के साथ बातचीत करना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा, 'भले देर से ही सही, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया है कि 'जेन जेड' को नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता और हमें उनसे बात करनी चाहिए। ये युवा ही देश का भविष्य हैं।' उन्होंने कहा, ''लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर चेहरे जेन Z या युवा हो तो यह और भी बेहतर होगा। अगर 70-80 साल की उम्र के लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन इससे 'जेन जेड' को क्या मिलेगा? जेन Z को युवा प्रतिनिधित्व की जरूरत है। अगर युवा, युवाओं से बात करेंगे तो यह और बेहतर होगा।'

उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड सरकार वहां आंदोलन कर रहे छात्रों की अनदेखी कर रही है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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