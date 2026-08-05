अभिजीत दीपके पार्टी बनाकर लड़ सकते हैं चुनाव, पर एक शर्त भी है

कॉकरोच जनता पार्टी आगे की रणनीति तय कर रही है। अब पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने अगले प्लान के बारे में भी बताया है और राजनीति से जुड़े सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने झारखंड में जारी प्रोटेस्ट में छात्रों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं।

अभिजीत दीपके के आवास पर कॉकरोच जनता पार्टी कि पदाधिकारियों की बैठक बुधवार से शुरू होने जा रही है। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि तत्काल राजनीति में उतरने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि, उन्होंने इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जनता की मांग होती है, तो वह इसपर विचार करेंगे।

रायटर्स से बातचीत में उन्होंने राजनीति में तत्काल एंट्री से इनकार कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर 'ज्यादातर लोग चाहेंगे', तो वह इसपर विचार कर सकते हैं। साथ ही कहा है कि जनता की डिमांड पर आगे चलकर चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'भारत में मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी बनाना एक समाधान है।'

आंदोलन की जरूरत बताई उन्होंने कहा, 'भारत को एक जन आंदोलन की जरूरत है, जो सभी संस्थाओं में दोबारा भरोसा और जवाबदेही को कायम करे।' उन्होंने कहा कि अभी सीजेपी का फोकस युवा भारतीयों की आवाज उठाने में रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ग ने भारत के राजनेताओं, कोर्ट और मीडिया पर से भरोसा खो दिया है। उन्होंने कहा, 'इन युवाओं से बात करना और समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें असल में क्या चाहिए।'

मोहन भागवत के कार्यक्रम पर क्या बोले RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में जेन अल्फा और जेन जी से मुलाकात करने वाले हैं। पीटीआई भाषा के अनुसार, इसपर दीपके ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि संवाद हो रहा है, लेकिन अगर इसके लिए कुछ युवा चेहरों को आगे किया जाए तो यह और भी बेहतर होगा।' उन्होंने कहा, 'युवाओं ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करनी पड़ रही है और मोहन भागवत भी 'जेन जेड' के साथ बातचीत करना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा, 'भले देर से ही सही, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया है कि 'जेन जेड' को नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता और हमें उनसे बात करनी चाहिए। ये युवा ही देश का भविष्य हैं।' उन्होंने कहा, ''लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर चेहरे जेन Z या युवा हो तो यह और भी बेहतर होगा। अगर 70-80 साल की उम्र के लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन इससे 'जेन जेड' को क्या मिलेगा? जेन Z को युवा प्रतिनिधित्व की जरूरत है। अगर युवा, युवाओं से बात करेंगे तो यह और बेहतर होगा।'