'और आरोप CJP पर लगाते हैं', अभिजीत दीपके ने अमेरिका से संबंधों को लेकर पीएम मोदी को घेरा

अभिजीत दीपके ने अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने तीन दावे करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने यह फैसले अमेरिका के कहने पर लिए हैं। लेकिन कुछ लोग विपक्ष और सीजेपी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर चलने का आरोप लगाते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अमेरिका के साथ रिश्तों को हैंडल करने के तरीकों पर सवाल उठाया है। उन्होंने पिछले एक साल के दौरान दोनों देशों के बीच हुई तीन बातों को लेकर अपना दावा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तीन बड़े फैसले अमेरिका के कहने पर किए हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर विदेशी ताकतों के इशारों पर चलने का आरोप लगाते हैं।

सीजेपी संयोजक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में दोनों देशों द्वारा पिछले कुछ समय में तय की गई कुछ बातों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, "यह मोदी ही थे, जिन्होंने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाकर शून्य करने पर सहमति जताई थी। यह मोदी ही थे, जिन्होंने 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया था। यह मोदी ही थे, जिन्होंने ट्रंप के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई थी।"

बता दें, भारत सरकार की तरफ से कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि वह रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जता रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में हमेशा यही कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कदम उठाएगा।

अभिजीत दीपके के आरोपों में कितना दम? बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक द्वारा लगाए गए इन आरोपों का भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले हुए हैं, जिनसे दोनों देशों के संबंधों में गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने इस मामले में ऐक्शन लेते हुए टैरिफ को कम करने का फैसला लिया था। हालांकि, इस मामले में एक पक्की डील की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच में कोई डील नहीं हुई है।