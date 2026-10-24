स्ट्रांग लीडर वाला फील... अभिजीत दीपके ने मैथ्यू वैन डाइक मामले में PM मोदी पर साधा निशाना

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को वापस भेजे जाने को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने तंज कसा कि वह आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था, इसलिए रिहा कर दिया गया। तिरंगा लहरा रहा होता, तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक की दोबारा रिहाई और ITBP के डीजी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी अपनी बात रखी। दीपके ने कहा कि सरकार ने दिल्ली में जवानों की तैनाती बढ़ा दी थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। वैन डाइक के मामले में दीपके ने कहा कि वह आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था इसलिए उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अगर वह तिरंगा फहरा होता तो शायद उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता। दीपके ने तंज कसा कि पीएम मोदी बाकी जगह सख्त छवि नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए स्ट्रांग लीडर वाली फील के लिए छात्रों को निशाना बना रहे हैं।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक वीडियो में अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आखिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने वैनडाइक की रिहाई पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। दीपके ने तंज कसते हुए कहा कि सही भी है आखिर वह केवल आतंकियों की ही तो ट्रेनिंग दे रहा था। उन्होंने कहा, “वह म्यांमार वहां केवल आतंकियों को ही तो ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसा तो नहीं है कि वह हमारे देश का तिरंगा लहराचा चाहता था। अगर हमारे देश में तिरंगा लहराना चाहता, तो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था।” दीपके ने कहा कि वैनडाइक आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था लेकिन इसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया।

दीपके का तिरंगा लहराने का तंज उनके 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन को लेकर था। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि उन्हें तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। हालांकि, सरकार का दावा है कि उन्हें तिरंगा लहराने के लिए नहीं बल्कि पीस बॉन्ड तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

ITBP डीजी के बयान को लेकर दीपके ने साधा निशाना अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाले आईटीवीपी डीजी की टिप्पणी का भी जिक्र किया।। उन्होंने भारतक और चीन सीमा पर कमजोर होती सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। इस कमजोरी के लिए दीपके ने भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सुरक्षाबलों को सीमा से हटाकर दिल्ली में तैनात किया है।

दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता इस समय पर वैन डाइक और सीमा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों को गंभीरता से लेना नहीं, बल्कि दिल्ली में हो रहे आम विरोध प्रदर्शनों को रोकना है।