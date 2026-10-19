लॉरेंस गैंग ने ली टाइगर पर हमले की जिम्मेदारी, अभिजीत दीपके का 'असली अपराधी' वाला कमेंट

कॉकरोच जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को असली अपराधियों की ओर ध्यान देना चाहिए। रविवार को जुहू में श्रॉफ पर हमला हुआ था।

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने भी रिएक्ट किया है। (PHOTO टाइगर श्रॉफ- AFP, अभिजीत दीपके- ANI)

टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। बॉलीवुड अभिनेता पर हुए हमले पर अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को असली अपराधियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस हमले में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल, जांच चल रही है। खास बात है कि उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब सीजेपी अपने नेताओं आशुतोष रांका और सौरभ दास को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रही है।

दीपके ने लिखा, 'छात्रों और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाए पुलिस को असली अपराधियों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा ही होता है, जब सरकार और पुलिस की प्राथमिकताएं गलत तय हो जाती हैं।'

टाइगर श्रॉफ पर जुहू में हमला जुहू में रविवार शाम दो अज्ञात हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाते हुए उनकी कार पर चार से पांच राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित और हरमन संधू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों ने धमकी दी है कि जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका होगा।

15 टीमें हो चुकी हैं गठित मुंबई पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए 15 टीमों का गठन किया है। हमलावरों और उनकी बाइक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। कई जगह नाकेबंदी की गई है। फॉरेंसिक टीमें भी मौके से साक्ष्य जुटा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार रात टाइगर श्राफ से बात कर उनका हाल जाना और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

पुलिस ने बताया कि टाइगर के ड्राइवर फिरदौस और घटना के वक्त सड़क से गुजर रहे ऑटो रिक्शा चालक केवल चौहान गोलीबारी में घायल हुए हैं। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अज्ञात हमलावर को टाइगर श्राफ की कार पर गोलियां चलाते देखा जा सकता है।

लॉरेंस के खास हैं अनिल पंडित और हरमन संधू पुलिस के अनुसार, अनिल पंडित हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। वह लॉरेंस गैंग का मुख्य शूटर और विदेशी मॉड्यूल हैंडलर है। वह लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का खास साथी है। हरमन संधू भी लंबे समय से विदेश में छिपा है। वह गिरोह के शूटरों को टारगेट की जानकारी देने का काम करता है।ॉ

क्यों नहीं हो रही CJP नेताओं की जमानत सीजेपी के आरोप हैं कि दास और रांका की गिरफ्तारी को लंबा खींचा जा रहा है। दीपके ने कहा था, 'उन्हें जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में बनाए रखने के लिए देरी करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं।' पार्टी के कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस और राज्य के अधिकारियों पर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया।