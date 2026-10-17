अभिजीत दीपके ने बताया 24 घंटे 'जेल' में रहकर कैसा लगा, शाहरुख खान का पोस्टर किया शेयर

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत दीपके को कोर्ट ने एक बॉन्ड पर साइन करवाने के बाद रिहा कर दिया। बाहर आने के बाद दीपके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शाहरुख खान की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेल से बाहर आने के बाद ऐसा लगता है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके पुलिस हिरासत से बाहर आ चुके हैं। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड पर साइन करवाकर जमानत देने का फैसला लिया गया। कनॉट प्लेस पर 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन का आह्वान देने की वजह से दिल्ली पुलिस ने सीजेपी संयोजक को एहतियातन हिरासत में लिया था। शनिवार को दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा हुए दीपके ने 24 घंटे जेल में बिताने का अनुभव फिल्मी भाषा में शेयर किया। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म वीर जारा का एक सीन शेयर करते हुए लिखा कि 24 घंटे जेल बाद जेल से बाहर निकलने के बाद कैसा लगता है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर जेल से बाहर आने के बाद किए पोस्ट में दीपके ने अपने मन की बात सामने रख दी। उन्होंने शाहरुख खान की वीरजारा फिल्म का एक सीन शेयर किया। इसके कैप्शन में दीपके ने लिखा, "बिना वाईफाई, बिना फोन के 24 घंटे जेल में बिताने के बाद बाहर आने पर कैसा लगता है।" इस फिल्म में शाहरुख खान 20 साल तक पाकिस्तानी जेल में रहने के बाद बाहर निकलते हैं।

इससे पहले शुक्रवार को कनॉट प्लेस पहुंचने की कोशिश कर रहे अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड साइन करवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद दीपके एनसीपी एससीपी प्रवक्ता अनीश पांडे के आवास पर पहुंचे हैं।

दीपके को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीजेपी संयोजक करो धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने के लिए नए मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। यहाँ जज ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया।

बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के दो और नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका पहले से ही जेल में बंद है। उनके ऊपर भी शांति भंग करने का आरोप है। दीपके ने उनके समर्थन में ही कनॉट प्लेस पर लहरा दो तिरंगा अभियान का आह्वान किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए सीजेपी के लोगों को कनॉट प्लेस पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया था। कुछ घंटों के हल्ला बोल के बाद सीजेपी का प्रदर्शन ठंडा पड़ गया। इसके बाद कनॉट प्लेस अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ने लगा।