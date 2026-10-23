यमुना में क्या नेवी तैनात कर देंगे? तंज कस अभिजीत दीपके ने जता दी एक आशंका
सीजेपी फाउडंर अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे फ्लाइट, रास्ते से उठा लिया। अब मेरी टीम में जोक चल रहा कि अब बस नाव से अरेस्ट होना बाकी है। कहीं ये यमुना में भी नेवी न तैनात कर दें।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने मजाकिया लहजे में आशंका जताते हुए कहा कि वह सड़क, फ्लाइट सबसे हिरासत में लिए जा चुके हैं, अब बस पानी से हिरासत में लिया जाना बाकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा हुआ तो कहीं यमुना में नेवी न तैनात कर दी जाए।
10 अक्टूबर वाले प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके समेत तीनों सीजेपी नेताओं को विमान के अंदर से ही हिरासत में ले लिया गया था। इसी पर दीपके ने 'रेड माइक' से बात करते हुए कहा कि अपने ही देश के नागरिक को ये लोग सीधा फ्लाइट से उठा रहे हैं। इसके बाद मुझे रास्ते से उठा लिया, जब मैंने पूछा कि सीपी नहीं जा सकता तो कहां जाकर तिरंगा लहरा सकता हूं? तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं आप नहीं लहरा सकते, आपको डिटेन कर रहे हैं। दीपके ने आगे कहा, ''मुझे फ्लाइट, रास्ते से उठा लिया। अब मेरी टीम में जोक चल रहा कि अब बस नाव से अरेस्ट होना बाकी है।''
'रास्ते पर तो बैरिकेड लगा दिया, पता नहीं यमुना में नेवी न तैनात कर दें'
अभिजीत दीपके ने कहा, ''रास्ते पर तो बैरिकेड लगा दिया, पता नहीं कि यमुना में कहीं नेवी तैनात न कर दें। पता नहीं। सोचिए, एक प्रोटेस्ट को लेकर इतना डर है। 40 हजार फोर्सेस लगा दी, मेट्रो स्टेशन, ट्रेनें बंद कर दीं। और यह सब क्यों किया? सिर्फ एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए। आखिर वह इतना जरूरी क्यों हैं कि पूरा दिल्ली ठप करने के लिए आप तैयार हो। दिल्ली आने वाली ट्रेनों, बैरिकेड, मेट्रो बंद करने से क्या दिक्कत नहीं हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा इतना क्यों डरते हैं ये लोग।''
CJP नेताओं ने SIR प्रोटेस्ट जारी रखने की कसम खाई
वहीं,कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की कसम खाई। दास ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा। यह बात तब आई जब दोनों नेता अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग मामलों के सिलसिले में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश हुए। SEM के सामने पेश होने के बाद रांका ने रिपोर्टर्स से कहा, "आंदोलन जारी है। हम इस प्लेटफॉर्म के कस्टोडियन हैं जो हमें इस देश के लोगों ने दिया है। हम बस अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम जेल में हैं तब भी आंदोलन जारी है।" उन्होंने कहा, "हमने अपने बारे में और सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हम जरूरी तरीके से बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगला कदम सबकुछ फाइनल होने के बाद बताया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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