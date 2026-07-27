मुझे बार-बार फोन मत करो, मैं अब देश का बच्चा हूं अकेला तुम्हारा नहीं; पिता से बोले अभिजीत दीपके
‘मैं अब देश का बच्चा हूं, तुम्हारे अकेले का नहीं। इसलिए मुझे बार-बार फोन करना बंद करो।’ यह बात कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने अपने पिता से कही है। मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके के पिता ने यह बात बताई।
‘मैं अब देश का बच्चा हूं, तुम्हारे अकेले का नहीं। इसलिए मुझे बार-बार फोन करना बंद करो।’ यह बात कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने अपने पिता से कही है। मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके के पिता ने यह बात बताई। उन्होंने कहाकि अभिजीत उनसे कहता है मैं अब इस पूरे देश का बेटा हूं। आपने देखा नहीं, जंतर-मंतर पर देशभर से लोग आ रहे थे। लोग मेरा ख्याल रख रहे थे, मुझे खाना-पानी पिला रहे थे। पिता के मुताबिक अभिजीत ने आगे कहाकि यह तमाम लोग भी मेरे माता-पिता के समान हैं। सभी मेरे भाई-बहन हैं। बता दें कि अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के रिटायर्ड इंजीनियर हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना करने वाले अभिजीत को अमेरिका से भारत लौटे ज्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल कर दी है। खासतौर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत की चर्चा हर तरफ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। शुरू में यहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन मामला धीरे-धीरे रंग पकड़ने लगा। खासतौर पर, सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने और 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के बाद काफी ज्यादा संख्या में लोग यहां जुट गए थे।
पिता बोले-उसका समर्थन करूंगा
अभिजीत के पिता ने कहाकि उन्हें राजनीति की ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहाकि मेरे बेटे ने मेरी इच्छा के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया। उसके सामाजिक कार्यों में सक्रिय होने से मैं बहुत चिंतित था। धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े दिल का परिचय दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को किसी को जीत या हार के नजरिये से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभिजीत ने लगभग दो वर्ष तक अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया, जहां उसने राजनीति को करीब से समझा। उन्होंने कहा, "मुझे राजनीति पसंद नहीं है, लेकिन मेरा बेटा जो भी निर्णय लेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा।
घरवाले पर मानसिक दबाव था
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के माता-पिता ने पिछले दिनों कहाकि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके बेटे का आंदोलन सफल रहा। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन आंदोलन के दौरान उन्हें हर समय बेटे की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी रही। प्रधान के इस्तीफे की जानकारी मिलने के बाद अभिजीत की मां ने संवाददाताओं से कहाकि मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरे बेटे की मेहनत सफल हुई। मुझे उस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीने से पूरा परिवार भारी मानसिक तनाव में था।
मां बोलीं-हम परेशान थे
अभिजीत की मां ने कहाकि अभिजीत रात में सो नहीं पाता था। उसके साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्य भी परेशान थे। दिन-रात चल रहे आंदोलन और बढ़ते संघर्ष को लेकर हम सभी चिंता में थे। हमें रात में नींद नहीं आती थी। आज खुशी है कि मेरे बेटे की मेहनत रंग लायी। उसने जो रुख अपनाया और जिस तरह संघर्ष किया, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने कहाकि कई बार मुझे डर लगता था, क्योंकि उसके साथ मारपीट हुई। उसे थप्पड़ मारे गये। किसी ने उस पर स्याही भी फेंकी। मैं लगातार यही सोचती रहती थी कि उसके साथ आगे क्या होगा। मैं रात तीन-चार बजे तक जागती रहती थी। न ठीक से खाना खा पाती थी और न ही नींद आती थी। सात जून से घर में किसी काम में मन नहीं लग रहा था।
सुबह फोन उठाने में डर लगता था
घरवालों ने कहाकि हर सुबह फोन उठाने में भी डर लगता था कि कहीं कोई बुरी खबर न मिल जाए। उन्होंने बताया कि वह अभिजीत के दोस्तों से उसके बारे में जानकारी लेती थीं और वे उन्हें भरोसा दिलाते थे कि सभी अभिजीत के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहाकि अब वह जल्द से जल्द घर लौट आए। जब वह घर आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर उन्होंने कहाकि यह सभी छात्रों की जीत है। यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आंदोलन में भाग लिया।
घरवालों ने मांगी सुरक्षा
इस बीच अभिजीत के परिवार ने कहाकि उन्हें उनके जीवन पर खतरे की आशंका थी और दिल्ली पुलिस पर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसी आशंका के चलते अभिजीत की बहन स्नेहा वंजारे ने बीड जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर अभिजीत को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी। वंजारे ने कहाकि हम सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे। मैंने कई बार फोन किया, लेकिन अभिजीत किसी का भी फोन नहीं उठा रहे थे। इसलिए हमने बीड जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर उनके लिए विशेष सुरक्षा की मांग की।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।