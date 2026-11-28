सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों के लिए 5000 रुपये की सहायता को अपर्याप्त और उनका अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक तो अपने कुत्तों पर इससे अधिक खर्च कर देते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को सिर्फ 5000 रुपये की सहायता दी है, जबकि मंत्री अपने कुत्तों पर भी इससे कहीं अधिक पैसा खर्च करते हैं।

दीपके ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण को लेकर गंभीर सभी राजनीतिक दलों को आगामी विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने चाहिए। दीपके और CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसानों की परेशानियों को समझने के लिए गुरुवार को यवतमाल जिले का दौरा किया।

दीपके ने कहा, ''किसानों की बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। किसान कह रहे हैं कि वे बीमा प्रीमियम भरते हैं, लेकिन उन्हें बीमा की राशि नहीं मिलती।''

5000 की आर्थिक मदद किसानों का अपमान उन्होंने दावा किया कि कुछ किसानों को दीपावली के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा घोषित 5000 रुपये की सहायता राशि भी नहीं मिली है। दीपके ने सवाल किया, ''एक किसान के लिए 5000 रुपये से क्या होगा? ये सभी मंत्री, विधायक और सांसद अपने कुत्तों पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं और किसानों को केवल 5000 रुपये देते हैं? वे किसानों का अपमान कर रहे हैं। ...और किसानों को कितने और महीनों तक इसी 5000 रुपये से गुजारा करना होगा?''

CJP नेता ने कहा कि कुछ किसानों ने उन्हें बताया कि एक-दो महीने बाद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। दीपके ने कहा, ''थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। कम से कम उन्हें इंसान तो समझिए। आप अपने कुत्तों पर इतना खर्च करते हैं और किसानों को उससे भी कम पैसा देते हैं। हम 2026 में रह रहे हैं।''

उन्होंने कहा कि 1972 में जब महाराष्ट्र में भीषण सूखा पड़ा था, तब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और भारत के पास संसाधन भी कम थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार के बावजूद किसान अब भी प्रकृति के भरोसे हैं।

दीपके ने कहा, ''अगर प्रकृति साथ नहीं देती तो क्या किसानों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए? ...अगर किसानों को पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहना है तो फिर हम सरकार क्यों चुनते हैं?''

चुनाव में 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने चाहिए महिला आरक्षण विधेयक पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने पूछा कि महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आबादी आधी है, इसलिए राजनीतिक दलों को आगामी चुनाव में 50 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने चाहिए।