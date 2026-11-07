ट्रंप के सामने सरेंडर किसने किया? अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी से पूछा तल्ख सवाल
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सीजेपी के संस्थापक ‘जंतर-मंतर एट कोच्चि’ में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा।
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सीजेपी के संस्थापक ‘जंतर-मंतर एट कोच्चि’ में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इस दौरान अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वे कहते हैं कि बाहरी ताकतें सीजेपी को नियंत्रित कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं, वह कौन था जिसने ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण किया? वह कौन था जिसने ट्रंप के कहने पर रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति दी?
टैरिफ को लेकर भी हमला
अभिजीत दिपके यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि वह कौन था जिसने एक ऐसा समझौता स्वीकार किया जिसमें भारत को 18 फीसदी टैरिफ चुकाना पड़ा। जबकि इसके बदले में भारत जीरो फीसदी टैरिफ लगाएगा? दिपके ने कहा कि यह आप थे, जिन्होंने इस देश को बेचा-हम नहीं। आपने देश को ट्रंप को बेचा-हमने नहीं। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसे आपने बेचा...आज वह खुद एक मुश्किल स्थिति में है...
कभी नेहरू से बड़े नहीं हो पाएंगे
सीजेपी के दिपके ने आगे कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, महात्मा गांधी भारत की आत्मा हैं। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारत की रीढ़ हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का मस्तिष्क हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की इतनी औकात नहीं है कि वे इनसे बड़े बन सकें। भले ही वे 120 साल तक सत्ता में रहें, 12 साल तो वे पहले ही बिता चुके हैं फिर भी वे आंबेडकर, गांधी या नेहरू से बड़े कभी नहीं बन सकते। यह पूरी तरह से असंभव है।
बस सपना देख रहे हैं
दिपके ने कहा कि नरेंद्र मोदी बस सपने देख रहे हैं। वे इस देश के लिए वह कभी नहीं कर सकते जो इन महापुरुषों ने किया और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जिस संगठन से आते हैं, उसका इतिहास ही ऐसा है। जब ये महापुरुष देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब आप अंग्रेजों के जूते चमकाने में व्यस्त थे। आप तब भी उन लोगों के नौकर थे जिन्होंने भारत पर राज किया था।
जारी रखूंगा यात्रा
अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि वह गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद देशभर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा पर लोगों के खान-पान, निजी संबंधों और मतदान के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दीपके ने एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉजपा के ‘जंतर-मंतर एट कोच्चि’ अभियान के तहत आयोजित विरोध सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली स्थापित होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जंतर-मंतर में प्रवेश करने के आरोप में कॉजपा नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वह जहां भी जाएंगे, तिरंगा लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तिरंगे को फहराने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दो भाइयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना ब्रिटिश शासन से करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की कोशिश कर रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।