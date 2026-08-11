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नहीं चमकाना अपना चेहरा; अभिजीत दीपके ने झारखंड जाने पर साफ कर दी बात

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, छत्रपति संभाजीनगर
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अभिजीत दीपके ने कहा कि वह खुद रांची नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की अगुआई में चल रहा है और वह उनकी जगह अपना चेहरा नहीं चमकाना चाहते हैं। 

Abhijeet Dipke,
अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी टीम रांची पहुंच चुकी है, लेकिन वह खुद नहीं जाएंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि वह झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन में खुद हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले दीपके ने पहले कहा था कि वह टाइफाइड होने की वजह से झारखंड नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि वह रांची के आंदोलन में अपना चेहरा नहीं चमकाना चाहते हैं। सीजेपी के संस्थापक ने छत्रपति संभाजीनगर में छात्रों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टीम पहुंचकर आंदोलनकारियों की मदद कर रही है।

अभिजीत दीपके ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रांची में छात्रों पर हुए बल प्रयोग की निंदा की। इस दौरान उनसे बार-बार यह सवाल किया गया कि वह खुद कब झारखंड जाकर इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे तो दीपके ने साफ किया कि वह इस आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ महतो को ही रहने देना चाहते हैं और वह नहीं चाहेंगे कि फोकस उनसे हटे।

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झारखंड जाने के सवाल पर क्या बोले अभिजीत दीपके

झारखंड जाने के सवाल पर अभिजीत दीपके ने कहा, 'टीम तो जा चुकी है हमारी। जैसा कि मैंने कहा कि इस आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं जो 9 दिनों से अनशन पर हैं। हमारे लोग वहां लगातार काम कर रहे हैं, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे। हमारा पूरा समर्थन है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं या नहीं। हम पूरी तरह दे रहे हैं। मैं वहां के छात्रों से संपर्क में हूं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र जी जब संसद (विधानसभा) जा रहे थे तो हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उनको मजबूत करना हमारा काम है, वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं है।'

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झारखंड में लाठीचार्ज पर क्या बोले दीपके

अभिजीत दीपके ने रांची में विधानसभा मार्च के दौरान हुए बलप्रयोग की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'झारखंड में जो भी हुआ वह बहुत खराब था। जैसा हमने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर देखा था वैसा ही नजारा झारखंड में देखा गया, जहां छात्रों पर टीयर गैस और लाठियां बरसाई गईं। मुझे यह समझ नहीं आता कि जब राजनीतिक दल प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग छात्रों पर ही क्यों होता है? मेरी देवेंद्र नाथ महतो से भी बात हुई जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिसवालों ने उनपर लाठियां चलाईं, मारा-पीटा। वह अस्पताल में हैं और उनकी हालत चिंताजनक है। सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि छात्रों पर अत्याचार करके आपको क्या मिलता है, ये छात्र अपने अधिकार-भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे छात्रों पर लाठीचार्ज-क्रूरता नहीं होनी चाहिए।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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