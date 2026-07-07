कब तक बुड्ढे लोग...; अन्ना हजारे पर क्या बोल गए अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अन्ना हजारे से मुलाकात की बात से इनकार करते हुए कहा कि 60-70 साल के लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। दीपके ने कहा कि बुड्ढे लोगों की जरूरत नहीं है, वे आश्रम में रहें।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन चला रहे अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने अन्ना हजारे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्हें 'बुड्ढे लोग' बताते हुए आश्रम में बैठने की नसीहत दी। दीपके ने कहा कि 60-70 से अधिक उम्र के लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चाहे वे नेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता।
जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे दीपके सोमवार को महाराष्ट्र गए और अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर में कथित पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके से सवाल किया गया कि क्या वह अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
क्या बोले अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके ने अन्ना से मुलाकात पर कहा, 'बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि युवाओं को अब हाथ में लेना चाहिए। जो लोग 60-70 के हो गए हैं वो रिटायर हो जाएं। चाहें राजनीति हो या एक्टिविज्म, वे रिटायर हो जाएं और आश्रम में बैठ जाएं। यह हमारे भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। हमें फैसला करने दो ना क्या करना है। कब तक 'बुड्ढे लोग' जिनका सबकुछ हो गया वो डिसाइड (फैसला) करते रहेंगे।'
सोशल मीडिया पर आलोचना
अभिजीत दीपके के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि वह 'बूढ़े लोगों' की मदद नहीं चाहते तो क्यों सोनम वांगचुक से अनशन करा रहे हैं, जो 59-60 साल के हैं। एक यूजर ने कहा, 'अभिजीत दीपके कह रहा है - 'अन्ना हजारे जैसे बूढ़ों से हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए। 60 साल वाले सब रिटायर हो जाएं। तो फिर खुद क्यों नहीं भूख हड़ताल कर रहे हो भाई? सोनम वांगचुक तो खुद 59-60 के आसपास हैं, उन्हें क्यों आगे धकेल रहे हो? ये ठीक वैसी ही हिपोक्रिसी है- खुद तो आराम से खा-पी रहे हो, लड़ाई बूढ़ों से लड़वाओ और फिर कहो 'हमें बूढ़ों की जरूरत नहीं।' जवान हो तो खुद मैदान में आओ, दूसरों को बूढ़ा बोलकर इस्तेमाल मत करो!'
10 दिन से अनशन पर हैं सोनम वांगचुक
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 10वां दिन है। अनशन शुरू करने के बाद से उनका कुल वज़न 6.9 किलोग्राम कम हो गया है। डॉक्टरों की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, वांगचुक का रक्तचाप 107/67 एमएम एचजी और रक्त शर्करा स्तर 72 एमजी/डीएल दर्ज किया गया। बुलेटिन में उपवास शुरू करने के बाद से उनके वजन में कमी आने की पुष्टि की गई।
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लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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