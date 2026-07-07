Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कब तक बुड्ढे लोग...; अन्ना हजारे पर क्या बोल गए अभिजीत दीपके

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अन्ना हजारे से मुलाकात की बात से इनकार करते हुए कहा कि 60-70 साल के लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। दीपके ने कहा कि बुड्ढे लोगों की जरूरत नहीं है, वे आश्रम में रहें।

कब तक बुड्ढे लोग...; अन्ना हजारे पर क्या बोल गए अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आंदोलन चला रहे अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने अन्ना हजारे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्हें 'बुड्ढे लोग' बताते हुए आश्रम में बैठने की नसीहत दी। दीपके ने कहा कि 60-70 से अधिक उम्र के लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चाहे वे नेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता।

जंतर-मंतर पर पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे दीपके सोमवार को महाराष्ट्र गए और अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर में कथित पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके से सवाल किया गया कि क्या वह अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को तो अनशन का अनुभव, हम जान रिस्क में क्यों डालें: अभिजीत दीपके

क्या बोले अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने अन्ना से मुलाकात पर कहा, 'बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि युवाओं को अब हाथ में लेना चाहिए। जो लोग 60-70 के हो गए हैं वो रिटायर हो जाएं। चाहें राजनीति हो या एक्टिविज्म, वे रिटायर हो जाएं और आश्रम में बैठ जाएं। यह हमारे भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। हमें फैसला करने दो ना क्या करना है। कब तक 'बुड्ढे लोग' जिनका सबकुछ हो गया वो डिसाइड (फैसला) करते रहेंगे।'

सोशल मीडिया पर आलोचना

अभिजीत दीपके के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि यदि वह 'बूढ़े लोगों' की मदद नहीं चाहते तो क्यों सोनम वांगचुक से अनशन करा रहे हैं, जो 59-60 साल के हैं। एक यूजर ने कहा, 'अभिजीत दीपके कह रहा है - 'अन्ना हजारे जैसे बूढ़ों से हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए। 60 साल वाले सब रिटायर हो जाएं। तो फिर खुद क्यों नहीं भूख हड़ताल कर रहे हो भाई? सोनम वांगचुक तो खुद 59-60 के आसपास हैं, उन्हें क्यों आगे धकेल रहे हो? ये ठीक वैसी ही हिपोक्रिसी है- खुद तो आराम से खा-पी रहे हो, लड़ाई बूढ़ों से लड़वाओ और फिर कहो 'हमें बूढ़ों की जरूरत नहीं।' जवान हो तो खुद मैदान में आओ, दूसरों को बूढ़ा बोलकर इस्तेमाल मत करो!'

ये भी पढ़ें:आप लोग ठूंस-ठूंसकर खा रहे; अनशन कर रहे सोनम वांगचुक हो गए दुखी

10 दिन से अनशन पर हैं सोनम वांगचुक

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 10वां दिन है। अनशन शुरू करने के बाद से उनका कुल वज़न 6.9 किलोग्राम कम हो गया है। डॉक्टरों की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, वांगचुक का रक्तचाप 107/67 एमएम एचजी और रक्त शर्करा स्तर 72 एमजी/डीएल दर्ज किया गया। बुलेटिन में उपवास शुरू करने के बाद से उनके वजन में कमी आने की पुष्टि की गई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Cockroach Janta Party Anna Hazare
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।