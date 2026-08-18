मंत्रियों के बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में हो, अभिजीत दीपके की मांग

अभिजीत दीपके ने सरकारी अधिकारियों पर तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही क्यों पढ़ाते हैं? क्या उन्हें अपने ही काम पर भरोसा नहीं है? इस समय सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए अभियान जारी है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगर मंत्री और शिक्षा विभाग से जुड़े सभी लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं, तो इन स्कूलों की स्थिति में चमत्कारिक सुधार हो सकता है। दीपके ने कहा कि शिक्षा विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों, प्रिंसिपल्स और टीचर्स समेत सभी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सरकारी स्कूल कितनी तेजी से बेहतर होते हैं।

अभिजीत दीपके ने सरकारी अधिकारियों पर तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही क्यों पढ़ाते हैं? क्या उन्हें अपने ही काम पर भरोसा नहीं है? उन्होंने यह अपील भारत में सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की। इस बीच, दीपके की ओर से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर किए जाने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। दीपके अपने संगठन के अभियान 'स्कूल ठीक करो' की शुरुआत करने के लिए 15 अगस्त को संतुक पिंपरी गांव स्थित जिला परिषद की ओर से संचालित स्कूल पहुंचे थे।

अभिजीत दीपके के पैतृक गांव में दिखा असर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैतृक गांव के स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के बाद कॉजपा के संस्थापक ने स्कूल परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं की टूटी खिड़कियों के शीशों की ओर ध्यान दिलाया और वहां अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर किया। दीपके के दौरे के तुरंत बाद स्थानीय ग्राम पंचायत हरकत में आई और सरकारी स्कूल में आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

संतुक पिंपरी के सरपंच विजय पुरी ने कहा, ‘अभिजीत दीपके स्कूल आए थे और उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिन बुनियादी सुविधाओं की कमियों की ओर ध्यान दिलाया था, उन्हें दूर करने का काम हमने शुरू कर दिया है। क्षतिग्रस्त खिड़कियों को बदला जा रहा है और खराब सीसीटीवी कैमरों की जगह नए कैमरे लगाए जा रहे हैं।’