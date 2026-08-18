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मंत्रियों के बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में हो, अभिजीत दीपके की मांग

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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अभिजीत दीपके ने सरकारी अधिकारियों पर तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही क्यों पढ़ाते हैं? क्या उन्हें अपने ही काम पर भरोसा नहीं है? इस समय सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए अभियान जारी है।

Abhijeet Dipke says government school admission of ministers kids trust in own work
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगर मंत्री और शिक्षा विभाग से जुड़े सभी लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं, तो इन स्कूलों की स्थिति में चमत्कारिक सुधार हो सकता है। दीपके ने कहा कि शिक्षा विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों, प्रिंसिपल्स और टीचर्स समेत सभी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि सरकारी स्कूल कितनी तेजी से बेहतर होते हैं।

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अभिजीत दीपके ने सरकारी अधिकारियों पर तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही क्यों पढ़ाते हैं? क्या उन्हें अपने ही काम पर भरोसा नहीं है? उन्होंने यह अपील भारत में सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की। इस बीच, दीपके की ओर से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर किए जाने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। दीपके अपने संगठन के अभियान 'स्कूल ठीक करो' की शुरुआत करने के लिए 15 अगस्त को संतुक पिंपरी गांव स्थित जिला परिषद की ओर से संचालित स्कूल पहुंचे थे।

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अभिजीत दीपके के पैतृक गांव में दिखा असर

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैतृक गांव के स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के बाद कॉजपा के संस्थापक ने स्कूल परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं की टूटी खिड़कियों के शीशों की ओर ध्यान दिलाया और वहां अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर किया। दीपके के दौरे के तुरंत बाद स्थानीय ग्राम पंचायत हरकत में आई और सरकारी स्कूल में आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

संतुक पिंपरी के सरपंच विजय पुरी ने कहा, ‘अभिजीत दीपके स्कूल आए थे और उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जिन बुनियादी सुविधाओं की कमियों की ओर ध्यान दिलाया था, उन्हें दूर करने का काम हमने शुरू कर दिया है। क्षतिग्रस्त खिड़कियों को बदला जा रहा है और खराब सीसीटीवी कैमरों की जगह नए कैमरे लगाए जा रहे हैं।’

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सरपंच ने कहा हम खिड़कियों के नए फ्रेम लगवा रहे हैं। शौचालयों में पानी की कमी की समस्या भी थी। अब हमने शौचालयों में चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कर दी है।' राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी स्कूल मैनेजमेंट को बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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