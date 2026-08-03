अभिजीत दीपके अमेरिका में पढ़ाई के लिए कहां से लाए पैसे? बता दिया सच, सबूत भी दिखाए
इससे पहले सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की थी। उन्होंने CJP की फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके ने विदेश में अपनी पढ़ाई को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब दिए हैं। एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने बताया है कि उन्हें अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली थी और उन्होंने बाकी खर्चों के लिए लोन भी लिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपना स्कॉलरशिप लेटर भी दिखाया। बता दें कि इससे पहले सवाल उठ रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी रहे दीपके के पिता के पास इतने पैसे कहां से आए कि वे अभिजीत को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकें। एक RTI कार्यकर्ता ने इसकी आधिकारिक जांच की मांग भी कर दी थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने CJP और अभिजीत दीपके की फंडिंग पर बड़े सवाल उठाए थे। बीते 1 अगस्त को उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय जीएसटी आयुक्त को पत्र भेजकर अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की। तिवारी ने सवाल उठाया था कि अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में जूनियर इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें लगभग 60,000 से 65,000 रुपये प्रति माह मिलते होंगे। इसके बावजूद वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कैसे भेज सकते हैं? उन्होंने CJP को मिलने वाली फंडिंग की जांच की मांग भी की।
दीपके ने बताया सच
इस मामले को लेकर अभिजीत दीपके ने एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में दीपके ने साफ किया कि उनकी फंडिंग को लेकर उठ रहे सवाल बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाद में उन्होंने एजुकेशन लोन भी लिया। उन्होंने कहा, “मेरे पास मेरी स्कॉलरशिप लेटर है। मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। वहीं बाकी के खर्चों के लिए मुझे लोन लेना पड़ा था।… मुझे अभी लोन भी चुकाना है। मैं आपको अपनी स्कॉलरशिप लेटर दिखा दूंगा।”
CJP की आगे की फंडिंग कैसे होगी?
वहीं इंटरव्यू के दौरान जब अभिजीत दीपके से CJP की भावी गतिविधियों की फंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा, "CJP आगे चलकर क्राउड फंडिंग करेगी। हम लोगों से पैसे का सहयोग मांगेंगे और हम इसके बारे में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहेंगे।
प्रोटेस्ट में कहां से हुई फंडिंग?
इस बीच पिछले महीने नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि उन्हें प्रदर्शन के दौरान आम लोगों से सीधे सहयोग मिला था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों में शामिल लोग खुद खाना और पानी साथ लेकर आ रहे थे। वहीं पूरे देश से उनके लिए खाना और पानी भेजा जा रहा था।
अभिजीत दिपके ने इंटरव्यू में एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने भी व्यक्तिगत रूप से उनके आंदोलन के प्रति सहानुभूति जताई थी। दिपके के मुताबिक, कुछ पुलिसकर्मी चेहरे पर मास्क लगाकर उनके पास आए और कहा कि वे पानी की बोतलें मुहैया कराएंगे, लेकिन उनकी पहचान उजागर न की जाए। पुलिसवालों ने बताया कि उनके अपने बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और वे इसलिए वे इस आंदोलन का सपोर्ट करते हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें