किसी ने भी त्याग करने को नहीं कहा था, तिहाड़ में बंद रांका और सौरभ के लिए बोले अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और सौरभ दास के लिए कहा कि किसी ने उनसे ये त्याग करने के लिए नहीं कहा था लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि वे सच में अपने अलावा दूसरों की भी परवाह करते थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोमवार को पिछले पांच दिनों से तिहाड़ जेल में बंद आशुतोष रांका और सौरभ दास के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें दीपके ने दोनों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि दोनों को किसी ने भी त्याग करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे लोगों की परवाह की। अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा है कि आशुतोष कुछ साल पहले तक लंदन में एक हाई-पेइंग कॉर्पोरेट जॉब करता था जिससे उसे लाखों मिलते थे। इसके अलावा, सौरभ देश के लीगल सिस्टम के बारे में लिख रहा था और एक शानदार जिंदगी जी रहा था। दोनों के पास सफल करियर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपनी बनाई जिंदगी को जीते रहने की हर वजह थी।
अभिजीत दीपके ने आशुतोष और सौरभ दास के बारे में आगे लिखा, ''लेकिन उन्होंने इस देश को एक बेहतर जगह बनाने की उम्मीद में यह सब छोड़ने का फैसला किया। उनके पास अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़ने, सड़कों पर उतरने, अनिश्चितता का सामना करने और आखिर में जेल जाने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इन दोनों के बारे में मुझे जो बात सबसे ज्यादा पसंद है, वह यह है कि अच्छे बैकग्राउंड से आने के बावजूद, उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ना चुना जो उतने खुशकिस्मत नहीं हैं।''
'किसी ने भी दोनों से ये त्याग करने को नहीं कहा था'
उन्होंने कहा कि वे आसानी से दूसरी तरफ देख सकते थे, अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते थे और उन लोगों के संघर्षों की परवाह नहीं कर सकते थे जिनसे वे कभी मिले भी नहीं थे। किसी ने उनसे ये त्याग करने के लिए नहीं कहा था। किसी ने उनसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि वे सच में अपने अलावा दूसरों की भी परवाह करते थे। और मेरे लिए, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है जो एक इंसान में हो सकती है। उन लोगों के लिए खड़े होना जिन्हें आप नहीं जानते, उन लड़ाइयों से लड़ना जो आपकी अपनी नहीं हैं, और अपना सब कुछ दांव पर लगाना ताकि किसी और की जिंदगी बेहतर हो सके। आशु और सौरव ऐसे ही लोग हैं।
सीजेपी नेताओं की रिहाई में देरी
वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पार्टी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की 'अवैध गिरफ्तारी' को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं। पार्टी ने दावा किया कि अदालत की कार्यवाही में देरी की जा रही है और जमानतदारों की गारंटी को 'अस्पष्ट' आधार पर खारिज किया गया है। इस बीच, मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को मिली कथित धमकियों के संबंध में पुलिस ने गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की है। सीजेपी के दोनों नेता जंतर-मंतर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। जंतर-मंतर को हाल ही में निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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