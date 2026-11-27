अभिजीत दीपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख ने दिल्ली में हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र महाराष्ट्र के नागपुर में किया। उन्होंने कहा कि सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ वह तीन पहले ऐसे लोग होंगे, जिन्हें प्लेन से हिरासत में लिया गया था।

महाराष्ट्र के नागपुर में एक रैली के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में हमारा नाम दर्ज कराने के लिए धन्यवाद। दरअसल, वह अक्टूबर में दिल्ली में विमान से हिरासत में लिए जाने का जिक्र कर रहे थे। सीजेपी ने एक बार फिर भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके पर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है।

अभिजीत दीपके ने तंज कसा की उन्हें, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई इतिहास में दर्ज हो गई है। उन्होंने एक बार फिर विमान से ही हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'मैं आशु और सौरभ शायद से इस देश के इतिहास में पहले तीन ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधा विमान से उठाया था।' उन्होंने कहा, 'अब मुझे तो लग रहा है हमने तो हिस्ट्री बना दी भाई।'

UPSC में आएगा सीजेपी प्रमुख ने कहा, 'बाकी कुछ हो ना हो यूपीएससी में ये जरूर आएगा कि वो पहले तीन भारतीय लोग कौन थे, जिन्हें प्लेन से उठाया गया था।' उन्होंने कहा, 'तो थैंक यू मोदी जी, इतिहास में हमारे नाम का जिक्र हो जाएगा।' उन्होंने कहा, 'क्योंकि क्या किसी को याद है यहां पर कुछ जर्नलिस्ट है आप लोगों को याद है किसी इंडियन को प्लेन से उठाया था। किसको उठाया तीन लड़कों को एक 31 साल का दूसरा 31 साल का सौरभ दास बेचारा 27 साल का।' दीपके ने कहा, 'प्लेन से उठाना मतलब इतना डर, इतना डर कि ये लोग बाहर आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा।'

जब प्लेन से हिरासत में लिए गए अक्टूबर में जब सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, तब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों को हिरासत में लिया गया था। वहीं, तीनों शीर्ष नेताओं को विमान से हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थीं। बाद में उन्हें शांति बॉन्ड पर साइन के बाद रिहा कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार, दीपके, दास, रांका समेत कुछ अन्य लोगों को नोटिस जारी किए हैं। दरअसल, लॉयर्स वॉयस नाम के वकील संगठन ने याचिका दी थी, जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों के लिए एक समान दिशा निर्देश और SoP तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीटीआई भाषा के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि असहमति जताना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध-प्रदर्शन कानूनी दायरे में होने चाहिए और इनके कारण राजधानी का जनजीवन ठप नहीं होना चाहिए। साथ ही, वकीलों की आजीविका भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

CJP का जिक्र याचिका में खास बात है कि याचिका में सीजेपी का भी जिक्र है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने आयोजकों की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर 'एक बार की विशेष छूट' देते हुए कॉजपा को छह जून, 2026 को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जंतर-मंतर पर धरना देने की अनुमति दी थी। याचिका के अनुसार, 20 जून, 2026 को भी केवल एक दिन के लिए सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई और दी गई थी, लेकिन तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन बंद नहीं किया गया।