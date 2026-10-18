अभिजीत दीपके ने बताया अगला प्लान, कश्मीर की बस पर हरियाणा में हमला; टॉप-5 न्यूज

कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने जेल से छूटने के बाद अपना नया प्लान बताया है। उन्होंने कहा कि एक बार आशुतोष रांका और सौरभ दास के बाहर आने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ कश्मीर जा रही बस पर हरियाणा में हमला हुआ है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने जमानत पर रिहा होने के बाद आगे के प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आशुतोष रांका और सौरभ दास के जेल से रिहा होने के बाद सभी बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। उसके बाद पूरे प्लान को सभी के सामने रखा जाएगा। दीपके को कल ही एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर जमानत दी गई है। वहीं आशुतोष रांका और सौरभ दास अभी भी बॉन्ड तोड़ने के आरोप में जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ शनिवार को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जा रही एक बस पर हरियाणा में हमला किया गया है। इस मामले पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

सीजेपी के अभिजीत दीपके ने बताया अगला प्लान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से बाहर आने के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सौरव दास और आशुतोष रांका के जेल से बाहर आ जाने के बाद सीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। बता दें कि, सीजेपी के दो दूसरे प्रमुख चेहरे सौरव दास और आशुतोष रांका पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जंतर-मंतर में बिना अनुमति दाखिल होने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पढ़ें पूरी खबर…

कश्मीर जा रही बस पर हरियाणा में हमला

दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जा रही बस के ऊपर हरियाणा में हमला किया गया है। इस हमले में बस में सवार एक बुजुर्ग यात्री भी घायल हो गया है। बस के ड्राइवर ने बताया कि बस में सवार यात्रियों को खाने के ब्रेक के लिए एक होटल के पास पार्क किया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने जम्मू-कश्मीर नंबर बस के हरियाणा में होने पर आपत्ति जताई और हमला कर दिया। बकौल ड्राइवर, हमलावरों ने उन्हें आतंकवादी भी कहा। इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने हरियाणा समकक्ष के साथ बात की। हरियाणा प्रशासन ने इस मामले में सख्त से सख्त ऐक्शन लेने का भरोसा जताया है। पढ़ें पूरी खबर…

नोएडा कांड में बड़ा ट्विस्ट, पिता ने मिलाया था मैगी में जहर

ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से हर कोई सदमे में हैं। शुक्रवार की रात महेश, उनकी पत्नी ललिता और तीन बच्चे रात को मैगी खाकर सोए और फिर शनिवार की सुबह उनके कमरे में उनके शव पड़े मिले। सभी की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का समझ आया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो बात कुछ और ही निकली। पढ़ें पूरी खबर…

लंदन से ध्रुव राठी का नया ऐलान

यूट्यूबर ध्रुव राठी ने लंदन पहुंचकर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर बड़ा ऐलान कर दिया है। राठी ने कहा है कि आज ही ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करवा दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ध्रुव राठी पिछले दिनों जर्मनी से भारत आए थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके चलते वे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सके थे। राठी बाद में लंदन चले गए और वहां की संसद के सामने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

फ्रांस में आंदोलन की आड़ में उत्पात, 800 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार