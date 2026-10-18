अभिजीत दीपके ने बताया अगला प्लान, कश्मीर की बस पर हरियाणा में हमला; टॉप-5 न्यूज
कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने जेल से छूटने के बाद अपना नया प्लान बताया है। उन्होंने कहा कि एक बार आशुतोष रांका और सौरभ दास के बाहर आने के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ कश्मीर जा रही बस पर हरियाणा में हमला हुआ है।
कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने जमानत पर रिहा होने के बाद आगे के प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आशुतोष रांका और सौरभ दास के जेल से रिहा होने के बाद सभी बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। उसके बाद पूरे प्लान को सभी के सामने रखा जाएगा। दीपके को कल ही एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर जमानत दी गई है। वहीं आशुतोष रांका और सौरभ दास अभी भी बॉन्ड तोड़ने के आरोप में जेल में बंद हैं। दूसरी तरफ शनिवार को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जा रही एक बस पर हरियाणा में हमला किया गया है। इस मामले पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की है।
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सीजेपी के अभिजीत दीपके ने बताया अगला प्लान
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से बाहर आने के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सौरव दास और आशुतोष रांका के जेल से बाहर आ जाने के बाद सीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। बता दें कि, सीजेपी के दो दूसरे प्रमुख चेहरे सौरव दास और आशुतोष रांका पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें जंतर-मंतर में बिना अनुमति दाखिल होने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पढ़ें पूरी खबर…
कश्मीर जा रही बस पर हरियाणा में हमला
दिल्ली से जम्मू-कश्मीर जा रही बस के ऊपर हरियाणा में हमला किया गया है। इस हमले में बस में सवार एक बुजुर्ग यात्री भी घायल हो गया है। बस के ड्राइवर ने बताया कि बस में सवार यात्रियों को खाने के ब्रेक के लिए एक होटल के पास पार्क किया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने जम्मू-कश्मीर नंबर बस के हरियाणा में होने पर आपत्ति जताई और हमला कर दिया। बकौल ड्राइवर, हमलावरों ने उन्हें आतंकवादी भी कहा। इस घटना के सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने हरियाणा समकक्ष के साथ बात की। हरियाणा प्रशासन ने इस मामले में सख्त से सख्त ऐक्शन लेने का भरोसा जताया है। पढ़ें पूरी खबर…
नोएडा कांड में बड़ा ट्विस्ट, पिता ने मिलाया था मैगी में जहर
ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से हर कोई सदमे में हैं। शुक्रवार की रात महेश, उनकी पत्नी ललिता और तीन बच्चे रात को मैगी खाकर सोए और फिर शनिवार की सुबह उनके कमरे में उनके शव पड़े मिले। सभी की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का समझ आया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो बात कुछ और ही निकली। पढ़ें पूरी खबर…
लंदन से ध्रुव राठी का नया ऐलान
यूट्यूबर ध्रुव राठी ने लंदन पहुंचकर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर बड़ा ऐलान कर दिया है। राठी ने कहा है कि आज ही ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा करवा दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ध्रुव राठी पिछले दिनों जर्मनी से भारत आए थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके चलते वे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सके थे। राठी बाद में लंदन चले गए और वहां की संसद के सामने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…
फ्रांस में आंदोलन की आड़ में उत्पात, 800 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार
पेरिस पुलिस ने रविवार को कहा कि फ्रांस में जीवनयापन की बढ़ती लागत और स्कूलों की खराब स्थिति के विरोध में निकाले गए मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हिंसक झड़प और दुकानों में लूटपाट के सिलसिले में 855 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को निकाले गए विरोध मार्च में 1.10 लाख लोग शामिल हुए थे। इस दौरान हिंसक झड़पों, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं सामने आईं। अधिकारियों ने बताया कि नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के समूहों ने सिटी हॉल और स्थानीय सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें