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आखिर मान गए अभिजीत दीपके, CJP ने झारखंड जाने का किया ऐलान

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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अभिजीत दीपके ने झारखंड के छात्र आंदोलनकारियों के प्रति समर्थन जाहिर करते हुए कहा है कि वह खुद भी जाएंगे। हालांकि, उन्होंने अभी यह नहीं बताया कि कब और किस दिन वह रांची जाएंगे। 

abhijeet dipke
अभिजीत दीपके ने कहा कि वह छात्रों को समर्थन देने के लिए झारखंड जाएंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर उठ रही उस मांग को मान लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए उन्हें झारखंड जाना चाहिए। अभिजीत दीपके ने बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की बैठक शुरू होने से पहले कहा कि वह छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए झारखंड भी जाएंगे। इससे पहले उन्होंने आंदोलनकारियों से फोन पर बातचीत की थी।

सीजेपी की भविष्य की रणनीति पर विचार-मंथन के लिए छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित दो दिवसीय बैठक से पहले दीपके ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने झारखंड जाने के सवाल पर कहा, 'निश्चित तौर पर हम झारखंड जाएंगे और हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो वहां आंदोलन कर रहे हैं। हम उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं।' हालांकि, दीपके ने अभी यह नहीं बताया है कि वह कब वहां जाएंगे और क्या मांगें पूरी होने तक खुद भी धरने पर बैठेंगे।

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रांची में आंदोलन शुरू होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि अभिजीत दीपके ने जिस तरह दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय तक आंदोलन चलाकर नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर किया, उसी तरह वह झारखंड में छात्रों के आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं?

प्रेशर ग्रुप में काम करेगी सीजेपी: दीपके

दीपके ने कहा कि बैठक में मीडिया और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में लोगों के घटते भरोसे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में एथेनॉल मिश्रित ईंधन और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा। दीपके ने कहा, 'फिलहाल सीजेपी प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी क्योंकि इस समय भारत को इसकी आवश्यकता है। दीपके ने फिलहाल राजनीति में उतरने से इनकार किया।

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झारखंड में छात्रों की क्या मांगें

झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 29 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना, अनियमितताओं में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई, मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराने, तथा लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी के कारण अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग शामिल है।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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