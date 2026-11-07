ऐसा नहीं होना चाहिए था; केरल को जंतर-मंतर बनाने पहुंचे अभिजीत दीपके ने कांग्रेस पर उठा दिए सवाल
अभिजीत दीपके से केरल के पूर्व सीईओ को राज्य के मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनाए जाने के फैसले पर सवाल किया गया तो उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था जब भाजपा चुनाव जीती थी।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केरल के कोच्चि में आज (शनिवार) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इसमें प्रकाश राज, अभिजीत दीपके समेत तमाम नामी गिरामी चेहरे शामिल हो रहे हैं। कोच्चि पहुंचे अभिजीत दीपके ने केरल की कांग्रेस सरकार के एक फैसले पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, जब दीपके से पूछा गया कि क्या एसआईआर प्रोसेस के दौरान केरल में भी वोट चोरी हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि पूरे देशभर में वोट डिलीट किए जा रहे हैं। बता दें कि कोच्चि में हो रहे प्रोटेस्ट को सीजेपी ने जंतर-मंतर @ कोच्चि नाम दिया है। इससे पहले सीजेपी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर भी प्रोटेस्ट बुला चुकी थी। हालांकि, उसमें काफी सफलता नहीं मिली।
अभिजीत दीपके से केरल के पूर्व सीईओ को राज्य के मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनाए जाने के फैसले पर सवाल किया गया तो उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ''मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था जब भाजपा चुनाव जीती थी। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को सीएम का चीफ सेक्रेटरी बना दिया था। जब इलेक्शन सिस्टम की निष्पक्षता की बात आती है तो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।''
दरअसल, इसी साल मई में केरल की कांग्रेस सरकार ने पूर्व चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) और 2003 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रतन यू. केलकर को मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। इससे विवाद हो गया था। केरल में कांग्रेस की विपक्ष सीपीआईएम, सीपीआई और भाजपा ने इस कदम की आलोचना की थी और राज्य के टॉप चुनाव अधिकारी को सीधे मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी बनाने की टाइमिंग और निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। वहीं, इसी तरह के बंगाल में हुए फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जिससे वह केरल के अपने फैसले पर विपक्ष के निशाने पर आ गई थी।
केरल में वोट चोरी हुई? दीपके ने दिया जवाब
वहीं, जब अभिजीत दीपके से पूछा गया कि क्या एसआईआर प्रोसेस के दौरान केरल में वोट चोरी हुई तो उन्होंने जवाब दिया, "पूरे देश में वोट डिलीट किए जा रहे हैं। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां वोट डिलीट नहीं किए जा रहे हैं।'' बता दें कि केरल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। इसी वजह से भाजपा कांग्रेस पर सवाल उठाती रहती है कि कांग्रेस जब भाजपा जीतती है तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाती है तो जब केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई, तब उसने क्यों नहीं सवाल खड़े किए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस