परिसीमन के बाद बढ़ेंगे मंत्री और करोड़ों का खर्च, अभिजीत दीपके ने बताई एक और चिंता
अभिजीत दीपके ने परिसीमन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद बढ़ेंगे तो मंत्रियों की भी संख्या बढ़ेगी और उनपर होने वाले करोड़ों के खर्च का बोझ जनता पर आएगा।
परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहलेस इसको लेकर सियासत चरम पर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेता डीएमके और शरद पवार को मनाने निकल गए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी भी लगातार परिसीमन विधेयक को लेकर अपनी अनुमान और आंकड़े शेयर कर रही है। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो मंत्रियों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी और फिर उनपर होने वालाखर्च 374 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएगा।
मंत्रियों पर होगा 1000 करोड़ का खर्च- दीपके
अभिजीत दीपके ने कहा, हर साल मंत्रियों पर आम जनता का 620 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है। औसतन एक मंत्री पर सालभर का 9.1 करोड़ रुपये खर्च होता है। परिसीमने के बाद मंत्रियों की 81 से 122 हो सकती है। इसके बाद यह खर्च 274 करोड़ रुपये और बढ़ जाएगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि नेताओं को और ज्यादा आम जनता का पैसा दिया जाए और बदले में जनता को कुछ ना मिले। इस तरह से कुल खर्च करीब 1 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा।
आशुतोष रांका ने भी उठाए सवाल
वहीं सीजेपी के आशुतोष रांका ने कहा, अभी 543 सांसदों में से कितने सांसदों को सालभर में अपने विचार रखने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि इस बार सरकार किसी भी तरह परिसीमन विधेयक पास कराने के प्रयास में है। इसके लिए डीएमके और एनसीपी के शरद पवार गुट का समर्थन भी हासिल हो गया है। हालांकि कांग्रेस अब भी डीएमके और शरद पवार को मनाने में जुटी है।
वहीं सीजेपी के सौरभ रांका ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी इस परिसीमन विधेयक का विरोध करती। सरकार का वोट चोरी से मन नहीं भरा तो अब सीट चोरी पर आ गई है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा जेरीमैंडरिंग का है। इसका मतलब है कि अगर एक क्षेत्र हो तो उसकी बाउंड्री डिसाइड करने का अधिकार उनके पास होगा जिसे सरकार चुनेगी। अब बाउंड्री इस हिसाब से बनाई जाएगी जिससे एक ही पार्टी को फायदा मिलेगा और वह है बीजेपी।
30 नवंबर को शुरू होने वाले सत्र से पहले समाजवादी पार्टी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी ने तीन लाइन का विप जारी कर दिया है। इन पार्टियों ने कहा है कि सभी सदस्यों को वोटिंग के दौरान सदन में उपस्थित रहना होगा। हालांकि अभी डीएमके और एनसीपी-एसपी का विप नहीं जारी हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर और 1 दिसंबर को चलेगी जबकि राज्यसभा 02 दिसंबर और 03 दिसंबर को चलेगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें