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कब तक बुड्ढे लोग... अन्ना हजारे पर बोले अभिजीत दीपके तो भाजपा के अमित मालवीय ने लगा दी लताड़

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिजीत दीपके ने अन्ना हजारे पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे रिटायर हो जाएं या आश्रम में बैठ जाएं। हमारे और स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। कब तक बुड्डे लोग, जिनका सबकुछ हो गया, वे डिसाइड करेंगे। इस पर भाजपा के अमित मालवीय भड़क गए और दीपके को लताड़ लगाई है।

Abhijeet Dipke on Anna Hazare Says Kab Tak Buddhe Log BJP Amit Malviya Became Angry
अन्ना हजारे पर अभिजीत दीपके ने कहा कि कब तक बुड्डे लोग, जिनका सबकुछ हो गया, वे डिसाइड करेंगे

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने ऐसा बयान दे दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग लोगों को रिटायर होकर आश्रम में बैठने की नसीहत दी है। साथ ही, बुड्ढा करार देते हुए कहा कि कब तक बुड्ढे लोग डिसाइड करते रहेंगे। दीपके के इस बयान से भाजपा नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय भड़क गए और लताड़ लगा दी।

दरअसल, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि मुझे लगता है कि युवाओं को चीज हाथ में लेनी चाहिए। जो लोग 60-70 के हो गए हैं, उन्हें रिटायर होना चाहिए। चाहे पॉलिटिक्स हो या एक्टिविजम हो। वे रिटायर हो जाएं या आश्रम में बैठ जाएं। हमारे और स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कब तक बुड्डे लोग, जिनका सबकुछ हो गया, वे डिसाइड करेंगे।''

इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने दीपके पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ बदतमीजी नहीं, बल्कि संस्कारों की भी कमी को दिखाता है। उन्होंने दीपके के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ''अन्ना हजारे जैसे बुड्ढों से हमें कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं।'' उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ बदतमीजी नहीं, बल्कि संस्कारों के पूर्ण अभाव का परिचय है।

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मालवीय ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने से कहीं अधिक उम्र के लोगों के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है, उसे पहले यह सोचना चाहिए कि उसके अपने पिता की उम्र क्या है। क्या उनके लिए भी यही शब्दावली स्वीकार्य होगी? राजनीतिक असहमति अपनी जगह है, लेकिन शालीनता और मर्यादा का भी कोई अर्थ होता है। जब भाषा गिर जाती है, तो तर्क भी साथ छोड़ देते हैं।

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अन्ना हजारे ने दीपके के आंदोलन का किया था सपोर्ट

अभिजीत दीपके के नेतृत्व में महीनेभर से ज्यादा समय तक चले आंदोलन को अन्ना हजारे का सपोर्ट मिला था। हजारे ने पिछले महीने छात्रों के समर्थन में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दो घंटे का मौन आंदोलन किया था। हजारे ने अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा, हजारे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें बेहद पीड़ादायक हैं।

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प्रधान को हजारे ने इस्तीफा देने को कहा था

उन्होंने पत्र में कहा था कि प्रदर्शनकारियों के असंतोष को ''कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।'' हजारे ने लिखा था कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। हालांकि, बाद में भारी दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगों को भी सरकार ने मान लिया था, जिसके बाद जंतर-मंतर पर चला आंदोलन खत्म हो गया था।

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लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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